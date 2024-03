VULIN: Sledi finalizacija zavere protiv Srbije i Srpske, Nemačka glavni sponzor rezolucije

Komentarišući užasne pritiske na Srbiju i Srpsku, Aleksandar Vulin je kazao da sledi finalizacija zavere protiv Srbije i Srpske i da je Nemačka koja je izvršila genocid u dva rata glavni sponzor rezolucije po kojoj bi Srbi trebalo da budu proglašeni genocidnim narodom.

"Sledi nastavak onoga što je sad finalizacija zavere protiv Republike Srpske i Republike Srbije. U Generalnoj skupštini UN-a treba da se 27. aprila usvoji rezolucija o genocidu, ista ona rezolucija koja je sprečena radom predsednika Vučića i predsednika Putina 2015. godine, sada treba da se usvoji u Generalnoj skupštini. Izbegli su Savet bezbednosti gde su naši pravi prijatelji Kina i Rusija koji bi to sprečili svojim vetom, sada će da puste u Generalnu skupštinu UN da se glasa. Ideja je da se 27. aprila izglasa ta rezolucija, naravno da se mi proglasimo genocidnim narodom i da se 11. jul, dan kada se desio incident u Srebrenici, proglasi međunarodnim danom genocida. Sponzori te rezolucije su Ruanda i Nemačka. Od svih zemalja na svetu Nemačka je ta koja će proglasiti Srbe genocidnim narodom. Od svih zemalja na svetu Nemačka koja je u dva rata izvršila genocid nad planetom zemljom, a ne samo nad Srbima, proglasiće Srbe genocidnim narodom. Nemačka i Ruanda", kazao je Aleksandar Vulin.

"Naravno da je to šira priča, naravno da Nemačka govori ispred Evropske unije, naravno da SAD ispred NATO pakta podržavaju ovu rezoluciju plus islamske zemlje koje ne mogu ili neće da zaštite Palestince u Gazi. Ovo je način da kažu da nisu protiv muslimana, eto vidite kako podržavamo muslimane u Srebrenici, pa neka Srbi plate za izraelski rat, neka Srbi budu ti koji će platiti za sve to što se dešava sada u Gazi", poručio je Aleksandar Vulin ističući da sve vreme Zapad pokušava da slučaj Banjska poveže sa Vučićem.

"Nastavak ovih pritisaka jeste informacija koju je pustila obaveštajna služba Albanije prema zapadnim službama koju su prenele to kao činjenicu, a to je da se Srbi sa severa KiM vojnički pripremaju na planini Golija. Čista laž. To je deo osvete službe Albanije za to što im je BIA razbila obaveštajnu mrežu i pohapsila agente. Još važnije, pokušavaju da na bilo koji način povežu Vučića sa onim što se desilo u Banjskoj i da njemu prete hapšenjem kao Dodiku.

To je još jedan način da pokušaju da ucene Vučića, samo što on loše reaguje na ucene, bude još tvrđi i oštriji u svojim stavovima posle ucena", poručio je Aleksandar Vulin.