ODLUKA SE O PRIJEMU TZV. KOSOVA JE POLITIČKA! Antonijević: Loša odluka da se Priština primi, a da onda ispunjava obaveze

Pravnik Milan Antonijević kaže za Kosovo onlajn da je jučerašnja preporuka Političkog komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope politička odluka i da se nada da će u narednom periodu, pre nego što ovo pitanje dođe pred PSSE, biti problematizovano i pitanje ZSO i poštovanja prava na KiM i neka druga kao što je prekomerna upotreba sile u policijskim akcijama, kao i sva pitanja koja su vezana za prava na imovinu.

- Pitanje Visokih Dečana je rešeno posle toliko godina i za to ne možemo da kažemo da je uspeh sistema na Kosovu i vladavine prava, već je to očigledno iznuđeno kao minimum koji je Kosovo bilo spremno da da u trenutku kada pokušava da izlobira da bude primljeno u punopravno članstvo SE. Sva ova pitanja koja se tiču poštvanja manjinskih i ljudskih prava, pre svega obaveza koje je Kosovo preuzelo u briselskom dijalogu a to je formiarnje ZSO, iz ugla Srbije i velikog broja zemalja jesu preduslov da bi se raspravljalo da li Kosovo može ili ne postati punopravna članica SE - kaže Antonijević.

Na pitanje treba li očekivati da Priština ispuni svoje obaveze kada već bude primljeno u SE, prvenstveno oko ZSO, samo zbog toga što su kosovski zvaničnici u pismu upućenom izvestiocu za Kosovo u PSSE Dori Bakojani, naveli da su svesni obaveza Prištine, Antonijević kaže da politički ne bi bila dobra odluka da se Kosovo primi a da potom ispunjava obaveze koje je preuzelo pre deset godina a koje se tiču ZSO, prava imovine ili drugih tema.

- Umesto toga, treba da se govori o tome da li je Kosovo spremno da obaveze ispuni a da se potom pred PSSE razmatra pitanje njihovog punopravnog članstva, da paralelno teče i dijalog Beograda i Prištine, jer ovo dolazi u pola tog procesa i može ugroziti sam dijalog i postizanje sveobuhvatnog sporazuma na koji čekaju i Beograd i Priština, a ponajviše čekaju građani na severu i u enkalavama, odnosno Srbi čija su prava svakodnevno ugrožena i koji ne očekuju nikakvo popuštanje Kosovu već pritiske na Kosovo da bi svoje međunarodne obaveze, ljudska prava i sve ono čime se Savet Evrope inače bavi poštovali pre članstva u toj organizaciji - zaključuje Antonijević.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.

Bonus video:

00:34 ULASKOM U EU, GRANICA SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE POSTALA BI NEVAŽNA! Antonijević: Moramo da gradimo svoju poziciju u regionu