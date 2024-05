"OD PRVOG SVETSKOG RATA SRBIJA JE BILA NA PRAVOJ STRANI" Dejan Bulatović: Dizanjem glasa protiv rezolucije zaustavlja se BEŠČAŠĆE

Samit lidera Zapadnog Balkana i EU održan je juče u Kotoru pod sloganom "Jedan region, zajednička vizija".

Zvaničnici iz regiona razmatrali su plan rasta za Zapadni Balkan, a kako je nakon sastanaka izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavljeni razgovori o agendi rasta i strukturalnim reformama su od velikog značaja, jer će doneti rezultate u smislu veće stope ekonomskog rasta, ali i ubrzanja trgovine uslugama i kapitalom.

Ipak, Vučić je nakon samita govorio i o teškim danima koji predstoje Srbiji i poručio da Zapad želi da se stavi žig na čelo jednog naroda usvajanjem rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Ovo je bila tema jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji u kom su gostovali bivši predsednik opštine Stari Grad Marko Bastać, ministar bez portfelja u Vladi Srbije Đorđe Milićević i narodni poslanik Dejan Bulatović.

foto: Kurir televizija

- Posledice su, kao što je predsednik taksativno naveo, četiri stvari. Ja ću pokušati to da sublimiram u nekoliko ključnih stvari. Generalno, nemojte samo rezoluciju o Srebrenici da posmatramo kao izolovan proces, jer prosto u prethodnom vremenskom periodu sve odluke koje su se donosile u međunarodnim organizacijama, a usmerene su ka Srbiji, bile su protivne interesima Srbije, interesima srpskog naroda i sve su predstavljale presedane. Kada govorimo o rezoluciji o Srebrenici, to je priča na koju nas vraćaju od pre 10 godina. Ovo je priča koju vode velike zemlje, takozvani prijatelji društva Srebrenice, tu su pre svega prednjače Nemačka i Ruanda. Pravo pitanje je za Sjedinjene Države zašto dozvoljavaju kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Uvek smo želeli najbolje odnose sa Bošnjacima, ali oni se moraju zasnivati na realnim osnovama, ne na tome da mi pognemo glavu, vi da nas udarite, ne na to da se izvinjavamo - kaže Milićević.

Bulatović se nadovezao pričom o tome koliko bi usvajanje rezolucije destabilizovalo odnose u regionu.

foto: Kurir televizija

- Jasno je da je meta Republika Srpska i da je zapravo sve napad na Republiku Srpsku. A šta je cilj? Pa cilj je destabilizovati onoga što se zove garant mira. Garant mira ovde u regionu je Aleksandar Vučić i njegova politika. To su pokušali sa Kosovom. Od Prvog svetskog rata, pa i Balkanskih ratova, Srbija je bila uvek na strani pravde, nikad u svojoj istoriji nije bila na pogrešnoj strani. Mi imamo i Putnika, i Živojina Mišića, dakle stare srpske istorijske ličnosti koje se izučavaju i danas na fakultetima u celom svetu. Ovo što radi predsednik i danas je jako važno. Bori se i traže se prijatelji u tome da se zaustavi jedno beščašće. Beščašće određenih zemalja - smatra Bulatović.

Treći sagovornik voditeljke Olje Lazarević govorio je o pozadini zahteva za izglasavanje rezolucije.

foto: Kurir televizija

- To je ona igra toplo-hladno sa EU koju mi igramo već dugi niz godina unazad. Ono što je po meni problematično je da se mi nismo jasno opredelili i jasno rekli da EU nema alternativu. Može se reći da nema ozbiljnu alternativu ili nema alternativu, ali prosto put Srbije treba biti direktno trasiran ka EU. Mi smo u prethodnoj nekoj turi igrali na kartu Rusije u Savetu bezbednosti, sada toga nema i otvoren je put za realizaciju ovakve jedne rezolucije. Predsednik je isto tako govorio da je rezultat iz samog glasanja potpuno poznat i da će ova rezolucija biti usvojena na kraju. Mi treba da se okrenemo nekim novim taktikama u narednom periodu kako mi ne bismo bili neprijatelji EU. Ova rezolucija se priprema sedam ili osam meseci unazad. Mi smo saznali za nju pre nekih nepunih mesec dana. Naša diplomatska misija nije odradila svoj posao kako treba, sada je potrebno stići tih sedam ili osam meseci propuštenog perioda koji je poprilično težak za srpski narod - rekao je Bastać.

