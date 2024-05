ZAVRŠNA KONVENCIJA KOALICIJE SPS-JEDINSTVENE SRBIJE! Dačić: Dragan Marković Palma živi za Jagodinu

"Moj brat Dragan Marković Palma živi za Jagodinu, posvećen je svom gradu, selima i svojim građanima. Mi smo u koaliciji od 2008. godine i najdugovečnija smo politička koalicija. Od tada je bilo mnogo izbora i ja sam Palmu više puta pitao "hoćes li da budeš ministar". On je uvek to odbio rekavši "hoću da budem sa svojim Jagodincima" i on je jedini čovek u Srbiji koji je odbio da bude ministar. I zato i zbog svojih dela treba da pobedi u Jagodini", rekao je predsednik SPS Ivica Dačić.

foto: Jedinstvena Srbija

Dragan Marković Palma naveo je da sve iz Evrope koji su glasali protiv Srbije u UN pobedićemo na Evropskom prvenstvu u fudbalu.

- Sve evropske države koje su glasale protiv Srbije u Generalnoj Skupštini UN pobedićemo na Evropskom prvenstvu u fudbalu. To su države koje su prekršila međunarodno pravo - rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma i doda:

foto: Jedinstvena Srbija

- Pitao me jedan novinar šta će biti na lokalnim izborima u Jagodini 2. juna. Moj odgovor je da će lista koju ja predvodim i koja je prva na glasačkih listiću dobiti preko 60 posto glasova mojih Jagodinaca jer iza nas stoje dela - rekao je Marković.

foto: Jedinstvena Srbija

Konvencija liste Dragan Markovic Palma - Jedinstvena Srbija - Ivica Dačić- SPS održana je u poznatom izletištu Potok u Jagodini u prisustvu 5.000 građana Jagodine i jagodinskih sela, navodi se u saopštenju Jedinstvene Srbije.

Kurir.rs