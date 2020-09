MONSTRUMI S MANIFESTOM: Usamljeni vukovi seju smrt da „odbrane Evropu“

Skoro sve najgore terorističke napade u istoriji izvele su islamističke grupe. Ipak, to ne znači da ne postoje teroristi koji se mole drugom bogu ili imaju drugačije motive za ubijanje nevinih ljudi.

Prošlogodišnji pokolj u džamijama u Krajstčerču, na Novom Zelandu, je pokazatelj da teroristi mogu da deluju i s potpuno drugog stanovišta, da zločine čine tvrdeći da brane hrišćanski ili evropski svet od muslimana. I, što je najgore, učestali napadi desničara, i to usamljenih vukova, posledica su 11. septembra, jer mnogi od njih se pozivaju upravo na zaštitu od islamskog ekstremizma i iako time u stvari samo pravdaju svoju želju za ubijanjem.

Priznao zločine Brenton Tarant foto: Screenshot

Masovna ubistva

- Poslednjih nekoliko godina sve je veća zabrinutost zbog pretnje koju predstavljaju desničarski ekstremizam i terorizam, posebno na Zapadu. Na Novom Zelandu usamljeni pucač napao je dve džamije u Krajstčerču i ubio 51 osobu. Činjenica da se to desilo u zemlji koja nema nikakvu istoriju terorističkih aktivnosti, pokazuje koliko se desničarska ideologija i nasilje šire. Napade na Novom Zelandu pratilo je nekoliko masovnih ubistava u SAD. U El Pasu ubica je izveo napad u prodavnici „Volmart“, gde je ubio 22 ljudi. On je u svom manifestu naveo napad u Krajstčerču kao inspiraciju - navodi se u Globalnom indeksu terorizma 2019.

Upravo masakr u Krajstčerču najbolji je pokazatelj koliko su napadi ekstremnih desničara opasni i nepredvidivi. Ubica Brenton Tarant uspeo je da isplanira svoj zločin, nabavi oružje i ubije 51 osobu u dve džamije (što je prenosio uživo preko Fejsbuka), a da ne privuče pažnju obaveštajnih službi. Da stvar bude još gora, on svoju ideologiju nije krio, a na internetu je objavio i svoj manifest „Velika zamena“.

Ubijanje u marketu u El Pasu Patrik Krusijus foto: Screenshot

Bizarni spoj

Ovaj Australijanac u njemu je objašnjavao da krvoproliće na Novom Zelandu predstavlja njegov pokušaj zaustavljanja „islamskog osvajanja Evrope“ i „genocida nad belim muškarcem“. U bizarnom tekstu on, između ostalog, navodi da mu je cilj pokretanje građanskog rata u SAD radi „bolje budućnosti bele rase“ kojim bi onemogućio akcije poput „američke umešanosti na Kosovu (gde su SAD/NATO snage ratovale uz muslimane i ubijale evropske hrišćane koji su pokušavali da muslimanske osvajače proteraju iz Evrope)“.

Tarant je masakr započeo pesmom „Od Bihaća do Petrovca sela“, posvećenom Radovanu Karadžiću, a na oružju je ispisao imena ljudi koje je smatrao borcima protiv islama. Koliko je on sve pomešao najbolje pokazuje to što je uz imena franačkog vojskovođe Karla Martela i vlaškog kneza Šerbana Kantakuzina ćirilicom ispisao imena srpskih junaka Stefana Lazara (vladarsko ime kneza Lazara), Miloša Obilića, Baja Pivljanina i Marka Miljanova Popovića, a onda i simbol SS divizije „Princ Eugen“, najozloglašenije nacističke jedinice koja je ubijala isključivo na prostoru Jugoslavije, uglavnom Srbe.

Krvoproliće kakvo se ne pamti Napad na omladinu Radničke stranke na ostrvu Utoja foto: Profimedia

Napad na Srbe 1999.

- Imam tekstove Dilana Rufa i mnogih drugih, ali jedina prava inspiracija bio mi je vitez Anders Brejvik - napisao je Tarant u svom manifestu.

Međutim, Norvežanin Anders Brejvik bio je sve samo ne vitez. Tog 22. jula 2011. on je prvo u 15.25 detonirao automobil-bombu ispred zgrade vlade i ubio osmoro ljudi, a onda je nastali haos u gradu iskoristio da neometano stigne od ostrva Utoja. Oko sat i po kasnije, odeven u policijsku uniformu, započeo je da puca na sve koji su došli u omladinski kamp Norveške radničke partije. U tom naletu ubio je 69 ljudi, od kojih je najmlađi imao samo 14 godina. Kada je prava policija stigla, nije se suprotstavio, već se predao i samo viknuo: „Umrećete, marksisti“.

Tokom istrage ispostavilo se da je Brejvik, koji je kasnije sebe identifikovao i kao nacistu, i kao „odinistu“, pa kao nacionalistu i antidžihadistu, pred samo krvoproliće poslao svoj manifest „2083: Evropska deklaracija nezavisnosti“, dokument od 1.518 strana. U tom bizarnom spoju najrazličitijih tvrdnji i teorija uglavnom prikupljanih na internetu, Brejvik je rekao da su dva najvažnija događaja koja su ga naterala na delovanje NATO bombardovanje Jugoslavije 1999. i napadi 11. septembra 2001.

Odmazda Uništenje zgrade vlade u Oklahoma Sitiju foto: Profimedia

- Potpuno je neprihvatljivo to što su Amerika i Zapadna Evropa bombardovale našu srpsku braću. Sve što su oni hteli jeste da deportuju albanske muslimane nazad u Albaniju. Nedopuštanjem Srbiji da reši problem na svojoj suverenoj teritoriji zapadni režimi iskopali su grob za Evropu. To je neprihvatljivo - napisao je ovaj monstrum.

Iako su i Tarant i Brejvik svoja nedela pravdali, između ostalog, i osvetom za 11. septembar, dva najsmrtonosnija desničarska napada dogodila su se mnogo pre rušenja Svetskog trgovinskog centra. Na prvom mestu te liste su eksplozije u Oklahoma Sitiju 19. aprila 1995, kada su Timoti Makvej i Teri Nikol bombama ubili 168 ljudi i ranili više od 680 njih. Njih dvojica su bili simpatizeri desničarskih milicija, a glavni motiv za pokolj bila je osveta za opsade u Vajku i incident u Rubi Ridžu, gde su federalni agenti ubili 76 i troje ljudi.

Železnička stanica

Drugi najsmrtonosniji desničarski napad je takozvani Bolonjski masakr 2. avgusta 1980, kada je ubijeno 85 ljudi. Troje članova neofašističke grupe Nukleri Armati rivolucionari - Luiđi Čavardini, Valerio Fjoravanti i Frančeska Mambro - izazvali su eksploziju u centralnoj železničkoj stanici u Bolonji.

PROMENA U AKCIJAMA DŽIHADISTA U AFRICI Žene sve češće bombaši-samoubice Stručnjaci za terorizam primetili su trend sve većeg učešća žena u napadima. - Između 1985. i 2018. bilo je 300 samoubilačkih napada u kojima je učestvovala bar jedna žena. U tim napadima ubijeno je više od 3.000 ljudi. Broj samoubilačkih napada žena skočio je za 450 odsto - navodi se u Globalnom indeksu terorizma 2019. Kako navode, za taj porast broja žena najzaslužnija je grupa Boko haram. - Njihove članice su počinile čak 80 odsto samoubilačkih napada za pet godina. Ova taktika je dovela do smrtonosnijih napada jer obezbeđenje manje pažnje obraća na žene nego na muškarce - navodi se u knjizi.

STALNI NAPADI EKSTREMISTA Neispravna bomba spasla živote Odbrana od terorista znatno je ojačana u Americi nakon 11. septembra, ali to ne znači da nije bilo novih napada. Neki od njih su se završili bez žrtava samo pukom srećom. - Na Božić 2009. Umar Faruk Abdulmutalab, kog je trenirala Al Kaida, postavio je bombu, ali je njegov pokušaj bio bezuspešan samo zato što bomba nije uspela da eksplodira. Fajsal Šahzad, koga su obučili talibani, 2010. uspeo je da postavi automobil-bombu na Tajms skver, ali ga je upaljač za bombu izdao u poslednjem trenutku - piše portal Nju Amerika.

NAJGORI TERORISTIČKI NAPADI DESNIČARA 1. Eksplozije u Oklahoma Sitiju. 168 mrtvih, 19. april 1095. foto: Profimedia • Mesto napada: Oklahoma Siti (SAD) • Organizator: Simpatizeri milicija SAD • Vrsta napada: Bomba u kamionu 2. Bolonjski masakr, 85 mrtvih, 2. avgust 1980. foto: Profimedia • Mesto napada: Bolonja (Italija) • Organizator: Neofašistička grupa Nukleri armati rivolucionari • Vrsta napada: Bomba s tajmerom 3. Napadi u Norveškoj, 77 mrtvih, 22. jul 2011. foto: Profimedia • Mesto napada: Oslo i ostrvo Utoja (Norveška) • Organizator: Anders Brejvik • Vrsta napada: Bomba, pa snajperska puška 4. Pucnjava u Krajstčerču, 51 mrtav, 15. mart 2019. foto: Profimedia • Mesto napada: Krajstčerč (Novi Zeland) • Organizator: Brenton Tarant • Vrsta napada: Pucnjava 5. Pucnjava u El Pasu, 23 mrtvih, 3. avgust 2019. foto: Profimedia • Mesto napada: El Paso (SAD) • Organizator: Patrik Krusijus • Vrsta napada: Pucnjava

Kurir.rs/ Autor Andrija Ivanović Foto: Profimedia

Kurir