PALMA: Od Egipćana ću dobiti kamilu za zoo-vrt, a srpski privrednici koji imaju šta da im ponude, neka dođu na sastanak

BEOGRAD - Predsednik Skupštine Jagodine Dragan Marković pozvao je privrednike iz Srbije, koji imaju šta da ponude egipatskom tržištu, da dodju na predstojeći sastanak sa privrednicima iz Egipta naredne nedelje.

"U Egiptu sam na predlog naših domaćina izabran i za predsednika Poslovnog saveta Srbije i Egipta i pošto sam ja čovek realizacije, već u četvrtak u Srbiju dolazi jedan od najvećih egipatskih investitora. Pozivam sve privrednike iz Srbije, koji imaju šta da ponude na egipatsko tržište da se jave na telefon 035 221 220, to je broj mog kabineta u Jagodini i da dodju na sastanak sa egipatskim privrednicima, koji će biti najverovatnije održan u Beogradu", rekao je Marković za TV Prva.

On je kazao da je jedan od rezultata njegove posete Egiptu i to što je izveo Srbiju na još jedno more.

"Pored Egejskog, sada sam izveo Srbiju i na Crveno more, dakle na dva kontinenta, evropski i afrički. Kada dodje vreme, a ja mislim za godinu, dve dana, naći ću nekog investitora da napravi hotele na obe lokacije i onda ćemo u te hotele da vodimo na more siromašnu decu i decu bez roditelja, ne samo iz Jagodine, već iz cele Srbije, a da samo košta prevoz", rekao je Marković, koji je i predsednik Jedinstvene Srbije.

On je kazao da će od Egipćana dobiti i jednu kamilu za jagodinski Zoološki vrt.

