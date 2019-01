NIŠKI HEROJ DANA ZOVE SE ALEKSANDAR, ALI NEĆE PRED KAMERE: On je zvao vatrogasce, pa dojurio autom u zoru i zvonio stanarima na interfone da beže od vatrene stihije koja je gutala stan u potkrovlju!

BEOGRAD/NIŠ - Pa ne bih pred kamere, ali mogu detaljno da vam napišem šta se dešavalo... Jutros u 5.34 sam iz svog stana, koji je tri ulice iznad ove, video požar i odmah sam zvao vatrogasce. To se vidi na slici (koju je redakciji Kurira Aleksandar poslao rano jutros) gde se vidi ceo grad i zgrada u plamenu. Vatrogasci su me pitali ko sam, koji mi je broj telefona i da im kažem gde se to tačno dešava - ovako je za portal Kurir danas ispričao Nišlija Aleksandar Đ. kog su stanari zgrade, u čijem se potkrovlju rano jutros čitav stan pretvorio u pepeo, a nepokretna žena poginula, danas proglasili svojim neznanim junakom zahvaljujući kojem su spasli živu glavu na ramenima.

Aleksandar se portalu Kurir mejlom javio rano jutros, ispričao da vatrena stihija besni u jednoj od zgrada u niškom naselju Palilula, poslao nam fotografiju i snimak, ali koliku zahvalnost mu duguju stanari zgrade zahvaćene plamenom saznali smo tek iz drugog snimka u kojem ga je jedan od alarmiranih komšija nazvao neznanim junakom!

Zahvaljujući Aleksandru, koji je videvši požar odmah pozvao policiju i vatrogasce, a onda i autom dojurio pred usnulu zgradu i počeo da im zvoni na interfon da beže od požara, stanari su se spasli.

Evo šta kaže komšija iz zgrade u plamenu...

Nažalost, u stanu koji je goreo nastradala je nepokretna komšinica, a njen sin - niški reper Goran Ilić, u kritičnom je stanju i lekari se bore za njegov život.

- Vatrogascima sam rekao da gori zgrada na uglu ulica Milana Rakića i Ulice Stanoja Bunuševca, a naveo sam im i da je to ulica u kojoj se za dve godine događa već treći požar. Stigli su vrlo brzo, već u 5.45. Ja sam takođe seo u auto i došao ispred zgrade malo pre vatrogasaca, gde je bila tišina i bukvalno niko nije bio svestan da gori poslednji sprat zgrade. Pozvonio sam svima na interfone kako bih ih obavestio o požaru, pošto su spoljna vrata zgrade zaključana. Ljudi su ubrzo napustili zgradu. Nakon toga su vatrogasci do oko 6 jutros pokušavali da dopru do potkrovlja.

- Kao što vidite na snimku, nisu prišli kamionima sa druge strane zgrade već su ga gasili samo sa ulice .Konkretno, ovaj snimak je nastao par minuta nakon 6 sati, i tu nažalost i dalje nisu uspevali da lokalizuju požar i da dopru do potkrovlja...

- Srećna okolnost je da su radili hidranti u zgradi i da su se ljudi smireno evakuisali. Moglo je biti mnogo gore, s obzirom da je to vreme kad je retko ko budan - kaže Aleksandar.

