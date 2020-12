DNEVNO U KIKINDI OZDRAVI IZMEĐU 35 I 40 PACIJENATA: Hospitalizovano 62 obolelih, najmlađi ima samo 6 meseci

Nazire se svetlo na kraju tunela u Kikindi, ali epidemiolozi i dalje pozivaju na oprez i poštovanje svih protivepidemioloških mera. Direktorka kikindskog Zavoda za javno zdravlje, dr Sandra Radlović, kaže da je epidemiološka situacija u Kikindi i Severnobanatskom okrugu i dalje vanredna sa mogućom tendencijom stabilizacije. Tokom prethodna dva dana nije bilo preminulih, dok je u protekla 24 sata zabeleženo 65 novoobelih od korone:

foto: Kurir/ S.U.

- U Kikindi je registrovan 1.341 aktivan slučaj, a od tog broja, 85 su deca do 18 godina. Na dnevnom nivou registrujemo između 35 i 40 pacijenata koji su ozdravili i oporavili se od korone. U prethodnih sedam dana, imamo dnevno registrovanih novoobolelih između 60 i 80. To znači da smo epidemiološku krivu zaravnili. Broj novoobolelih se ne uvećava, pa treba sačekati još koji dan da epidemiološke mere daju željene rezultate. Kad broj izlečenih bude premašio broj novoobolelih, to će značiti da epidemija jenjava. Da bi se to desilo, moramo i dalje da se pridržavamo svih protivepidemijskih mera- poručila je dr Radlović i iznela podatke o broju hospitalizovanih pacijenata u kikindskoj bolnici - rekla je dr Radlović i nastavila:

- U kikindskoj bolnici smeštena su 62 kovid pacijenta, a najmlađi ima samo šest meseci. Beba je smeštena na Dečjem odeljenju i dobrog je opšteg stanja. Što se tiče ostale dece koja imaju kovid, svi su na kućnom lečenju. U bolnici se na respiratoru nalazi jedna starija pacijentkinja, a ona ima pridružene bolesti. I u Kikindi je zdravstveni sistem prenapregnut, a od kovida su oboleli lekari, medicinske sestre, tehničari, laboranti… Pojedini lekari moraju da rade i po dve smene - navela je dr Radlović i iznela podatke o broju aktivnih slučajeva u Severnobanatskom okrugu:

foto: Kurir/ S.U.

- U Senti su registrovana 234 kovid slučaja, u Novom Kneževcu 153, a u Kanjiži 143. U Adi postoje 136, dok ih je u Čoki 122 - saopštila je ona.

Kurir.rs/ S.U.

Kurir