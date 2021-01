HIT PEČENJARA NA TOČKOVIMA: Buđa prasiće peče u svom BMW i garantuje da je ukus izvanredan

Topola – Doček Nove godine je možda prošao skromno i bez bogate trpeze, ali najveći hrišćanski praznik Božić sigurno neće. Danas je običaj da se priprema Božićna pečenica pa se tako od ranog jutra u šumadijskim selima bira najbolje prase, a domišljati seljani osmislili su posebne metode za pripremu ove ukusne đakonije.

Dobro pečenje trebalo bi da ispunjava nekoliko standarda, a Dragan Radičević Buđa iz Stragara do vrhunskog kvaliteta dolazi na poseban način. On prasiće peče u svom BMW – u, i kaže da takav ukus nema nigde.

- Preradio sam svoj stari BMW i napravio pečenjaru na točkovima. Prase se brže ispeče jer je staklo okolo, manje vremena treba da se postigne potrebna temperatura, tako da je i ukus izvanredan. Samim tim što ga pečem u autu, ljudi su oduševljeni, stalno imam nove mušterije, pored svojih redovnih kupaca. Zbog celokupne situacije oko virusa i skraćenog radnog vremena bilo je manje posla nego inače, ali ipak smo radili. Za praznike je manje porudzbina nego prethodnih godina, ali ima, ne žalim se - kaže gazda Buđa.

On je osmislio pečenjaru na točkovima, dok je Dragan Jovanović iz sela Zagorica kod Topole želeo, kako i sam kaže da uradi nešto što niko nije i zbog toga ovih dana ima pune ruke posla. Njegovo prase prvo je dimljeno, pa tek onda se okreće na ražnju i zbog toga je pravi hit.

- Na ovu ideju sam došao slučajno. Pošto svakodnevno nešto redim, pečem, sušim što mnogi rade, razmišljao sam šta bih to mogao smisliti što niko ne radi. I eto, dimljeno prase, pa pečeno postalo je popularno, a ukus je neverovatan. Bilo je malo muke u startu, grešaka u proceduri, naravno, sve se to u hodu ispravljalo dok nisam došao do zadovoljavajućeg rezultata i savršenog ukusa a i lepo je za videti. Uopšte nije jednostavno pripremiti, cela procedura traje tri dana, prase se uredi, usoli i odimi. Pre pečenja se napuni kobasicom i slaninom od mangulice, premaže mašću mangulice i ide na ražanj da se peče - priča Dragan Jovanović.

On naglašava da je idealno servirati vruće, a zbog posebnog ukusa i mirisa ovakva Božićna pečenica ukrasiće brojne trpeze u ovo kraju.

