ZOVU JE SLIM I FITNES: Ovako su Nišlije krstile novoizgrađenu zgradu (FOTO)

NIŠ - Novoizgrađena zgrada u Nišu svima privlači pažnju. Ugurala se između kućeraka i tako "tankom" objektu već je narod nadenuo nadimke slim, fitnes i slične nazive koji pokazuju građevinsku anoreksičnost zgrade. Na društvenim mrežama se već svakojako naziva, a nakon provere Kurir se uverio da nema odstupanja od zadatog projekta.

1 / 4 Foto: Kurir/ M.S.

Beograđani na Zvezdari su se već čudom čudili zgradom koja je nazivana i plazma televizor, ali za razliku od nje, ova niška ima sve potrebne dozvole i kako saznajemo svi stanovi su već prodati.

Izvođač radova kaže da je izuzetno čvrsta građevina.

- Sve je apsolutno ispoštovano po projektu. Jeste da malo sa prednje odnosno sa zadnje strane izgleda čudno, ali terase gledaju na istok, a plan je ranije bio da gledaju na zapad. Nadležni nadzorni organi se nisu složili tako da je sada ovako izgrađena, ali tu nema nikakve smetnje, sem vizuelne. To se sada tako čini golom oku, ali kada dođe fasada izgledaće to mnogo drugačije, priča on.

Ova zgrada je smeštena u samom centru Niša.

Kurir.rs/M.S.

Kurir