NEZADOVOLJNI (NE) RADOM TUŽILAŠTVA: Održan protest građana ispred lozničkog javnog tužilaštva zbog pogibije Ivane Mićić

LOZNICA – Mada je loznička policija uhapsila Đ. D. (36) iz Loznice, zbog postojanja osnova sumnje da je 28. januara ove godine u mestu Voćnjak, upravljajući automobilom izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je poginula Ivanka Mićić (62), a potom pobegao sa lica mesta, najavljeni protest meštana Tršića, Voćnjaka i Loznice, nezadovoljnih radom lozničkog Osnovnog javnog tužilaštva (OJT) danas je održan ispred zgrade kojoj se ono nalazi.

Građani smatraju da OJT opstruiše istragu u tom slučaju, a danas im se obratio i otac deteta nastradalog u saobraćajnoj nesreći na teritoriji Loznice koji takođe ima niz pritužbi na rad OJT. Mirjana Mićić, ćerka nastradale Ivanke, rekla je da se nadala da svako radi svoj posao najbolje što ume, ali vidi da to što se tiče OJT nije slučaj.

- Policija je radila dan i noć, molila OJT za svaku naredbu i da nije bilo policije, epilog bi bio drugačiji. Bila sam 10. februara kod v.f. javnog tužioca Mladenke Manojlović da saznam dokle se stiglo u slučaju, a ona je rekla da se radi ‘’po hitnom postupku’’, pošto sam videla kuda to vodi obratila sam se predsedniku Aleksandru Vučiću i on je od 15. februara upoznat sa slučajem. Sinoć me predsednik pozvao, izjavio još jednom saučešće i obavestio da je osumnjičeno lice privedeno. Rekao mi je da neće biti nedodirljivih, niko neće biti zaštićen. Rekla sam da nisam jedini slučaj ovakvog ponašanja OJT u Loznici na šta je kazao da će sve biti preispitivano – rekla je Mirjana i uputila nadležne u OJT zar je trebalo da se predsednik države zainteresuje da bi se radilo po zakonu i da li se radi po zakonu?

Ona je na kraju skupa predala OJT pitanja ‘’zabrinutih građana u vezi sa ovim slučajem’’ i rekla da će javnost obaveštavati o svemu što se bude dešavalo. Građanima se obratio i Vladimir Glišić, otac Dimitrija koji je pre četiri godine, kao dvanaestogodišnjak, poginuo u saobraćajnoj nesreći u Voćnjaku. On je u emotivnom govoru kazao da ‘’četiri godine nema ko da nas čuje’’ i izneo niz pritužbi na rad pojedinaca iz OJT i lozničke saobraćajne policije ukazujući na brojne propuste u istrazi.

- Pominju se svedoci koji ne postoje, na uviđaju ih nema, a dali su iskaz OJT, u zapisniku nije navedeno da je vozač imao probnu vozačku dozvolu, trag kočenja je 29 metara, a moje dete nosio je na haubi 24 metra. Izjavio je da je udario u prednji točak bicikla i da se vozilo odmah zaastavilo, a udario je u zadnji točak, na levoj strani puta. Da se kretao svojom stranom moje dete ne bi zakačio. Od OJT sam dobio rešenje da se odbacuje krivična prijava protiv osobe koja je vozila, nema osnove za podizanje krivične prijave za vozača koji je ubio dete. Imam papire za sve što govorim – kazao je on, a njegovo pitanje ‘’dokle će se više po gradu bahatiti tatini sinovi?'' naišlo je na burno odobravanje okupljenih.

Inače, v.f. javnog tužioca Mladenka Manojlović nije danas želela da komentariše iznete primedbe građana ni održavanje ovakvog skupa. ‘’Ne želimo niti možemo da dajemo bilo kakve komentare’’, kazala je kratko. Skup je prošao mirno, a građani su držali natpise - ‘’Ubica me razdvojio od porodice, a Tužilaštvo od pravde i suđenja’’ i ‘’Zašto, zašto nisi stao da mi pomogneš’’.

Pitanja za OJT

Mirjana Mićić predala je OJT pitanja na koja očekuje odgovore.

- Zbog čega se sa privođenjem lica osumnjičenog za ubistvo Ivanke Mićić, koje se dogodilo 28. januara, čekalo skoro mesec dana?

- Da li je istina da je nalog za privođenje donet tek nakon intervencije državnog vrha i samog predsednika Aleksandra Vučića?

- Da li ste neizdavanjem naloga za veštačenje, spornog vozila ugrozili istragu i dali mogućnost da naknadni radovi na istom, posle saobraćajne nesreće, zastare i dovedu do težeg otkrivanja?

- Da li ste se u u odlukama koje ste donosili u postupku vodili rođačkim, prijateljskim i kumovskim vezama?

- Da li ste i od koga trpeli pritisak u postupku protiv osumnjičenog lica?

- Da li privedeno lice planirate zadržati 48 sati ili ćete pritvor produžiti na 30 dana?

