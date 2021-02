FILIP (13) VUNDERKIND IZ LJUBOVIJE: Sam napravio video-igricu samo uz pomoć tutorijala, a talantovan je i za crtanje FOTO

Filip Filipović (13) iz sela Uzovnica kod Ljubovije poput većine svojih vršnjaka slobodno vreme provodi igrajući video igre. Međutim, ovaj osnovac je otišao korak dalje, nije sedeo skrštenih ruku jer je želeo sam da napravi svoju igricu i u tome je, nakon punih mesec dana, uz pomoć tutorijala uspeo.

- Razmišljao sam da li bih mogao i ja nešto slično da uradim i tako sam počeo da učim programiranje. Prve skripte koje sam napisao bile su, za početak, veoma jednostavne, a kasnije sam počeo da širim svoje znanje tražeći odgovore preko interneta. Igrica koju sam napravio trenutno nema ime, to je FPS igra, odnosno igra u prvom licu. Za razvoj ovog dela igre bilo mi je potrebno oko mesec dana ali za to vreme sam dosta naučio i sada, ako bih je kreirao ispočetka, trebalo bi mi oko nedelju dana - kaže Filip.

Ovaj dečak osim za programiranje, talentovan je i za crtanje, ali dileme "šta će biti kad poraste" ipak nema jer će, kako kaže, ipak biti profesionalni programer, a crtanjem će se baviti iz hobija.

foto: RINA/Mile Stančić

Voli realistične crteže a prvo što je nacrtao bio je vuk. I u ovom slučaju koristio je pomoć interneta, pa je brzo i lako svladao sve neophodne tehnike, ali veliku podršku pruža mu i profesor likovne kulture sa kojim dosta vežba.

- Za jedan crtež potrebno mi je od 5 do 6 sati rada, a najviše volim da radim običnim olovkama i drvenim bojicama. Nastavnika Bojana Grujića, on me dosta podržava u tome i naravno moji roditelji. Iako imam puno obaveza, sve postižem, jer programiranjem i crtanjem se bavim iz ljubavi i to me opušta - kaže ovaj dečak iz Ljubovije.

Prema rečima njegovih roditelja, Filip je veoma odgovorno dete, a kad god ima slobodnog vremena koristi ga kako bi im pomogao oko obaveza u domaćinstvu. Odličan je đak, sa svim peticama i veoma uspešan na školskim takmičenjima.

foto: RINA/Mile Stančić

- Postiže dobre rezultate u školi, iz matematike je osvojio prvo mesto na opštinskom takmičenju, iz fizike je osvojio treće mesto na okružnom takmičenju i nažalost zbog epidemije to takmičenje nije nastavljeno dalje - kaže njegova majka Gordana.

Roditelji ovog vunderkinda, kako bi se to danas moderno reklo, nadaju se da će njegov talenat biti prepoznat i da će jednog dana imati priliku da živi i radi u svom mestu ili bar svojoj državi.

(Kurir.rs/ RINA)

Kurir