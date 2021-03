BROJ NOVOZARAŽENIH U VALJEVU NE PRESTAJE DA RASTE! Dr Antić: Ove brojke nas brinu

Epidemiološka situacija u Valjevu je i dalje nestabilna, a svakodnevno se povećava broj pregleda i broj novopozitivnih na korona virus, saopštio je valjevski Dom zdravlja.

U kovid ambulanti u Novom naselju od početka marta beleži se blagi rast broja pregleda građana sa simptomima respiratornih infekcija i sumnjom na kovid-19.

Od 1. do 7. marta pregledano je preko 1.000 pacijenata sa respiratornim infekcijama i obavljeno 1.746 pregleda, što je u proseku 250 pregleda dnevno.

"U odnosu na novembar kada smo imali 700 i više pregleda dnevno ove brojke su znatno manje, ali svakako treba da se zabrinemo. Svakodnevno se povećava broj pregleda i broj pozitivnih. U prvih sedam dana marta imamo polovinu pozitivnih u odnosu na ceo februar: od 703 testirana u našoj kovid ambulanti, 251 je pozitivan, dok je za ceo februar bilo 557 novih slučajeva. To znači da se ne pridržavamo mera. Jedino što možemo da uradimo to je da apelujemo na građane da nose maske, održavaju higijenu ruku i ne borave u prostorijama sa mnogo ljudi. To se odnosi i na period posle vakcinacije i revakcinacije, bar dve nedelje, ali i posle toga treba da se čuvaju. Iako razumem mlade ljude, apelujem da smanje sa žurkama kako bismo što pre izašli iz ove situacije. Kliničke slike pacijenata kovid ambulante su većinom blaže, ali dolaze i ljudi sa težim stanjem, pogotovo oni koji se kasno javljaju kod lekara", kaže direktor valjevskog Doma zdravlja dr Branka Antić.

Povećava se i broj kovid pacijenata u valjevskoj bolnici, gde je broj prijema pacijenata duplo veći od broja otpusta. Na bolničkom lečenju se nalaze 72 osobe, a njih 10 je na respiratoru.

Uz poštovanje preventivnih mera, imunizacija je način da se epidemija stavi pod kontrolu. Do 8. marta je Dom zdravlja utrošio 19.107 vakcina, zajedno sa Opštom bolnicom 20.515 doza. Do sada je revakcinisano 7.500 ljudi.

