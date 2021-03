SIMBOLIČNO NA 8. MART: U Loznici počeo jubilarna manifestacija "Svet žena"

Jubilarna, dvadeseta manifestacija ‘’Svet žena’’, koja neguje vrednosti i afirmiše‚stvaralaštvo žena u raznim oblastima, večeras (8.3) je, baš na Dan žena, svečano otvorena u Vukovom domu kulture. Grad Loznica i Centar za kulturu ‘’Vuk Karadžić“ od 2002. organizuju ovaj program, a tokom devetnaest godina postojanja ugostili su mnoge umetnice, književnice, naučne radnice i podsetili na značajne žene iz različitih oblasti koje su u prošlosti oblikovale put za buduće generacije, rečeno je na otvaranju.

Ovogodišnji ‘’Svet žena“ otvorila je doktorka Snežana Radulović, iz Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Banja Koviljača’’, kojoj je povodom Dana državnosti uručena zlatna medalja za zasluge i doprinos u sprovođenju aktivnosti na sprečavanju širenja zarazne bolesti kovid-19.

"Međunarodni dan žena je podsećanje na dela hrabrih i odlučnih žena u našem društvu. Naša zemlja prepoznala je koliko veliku ulogu ima podrška ženskom polu pa se može istaći činjenica da u Srbiji ima čak deset puta više žena u nauci u odnosu na evropski prosek. Taj procenat treba povećati u svim oblastima, žene posticati na angažovanje i prisutnost žena u svakom segmentu života, na negovanje ljudskih vrednosti. Svim ženama želim da uvek budu srećne, hrabre i samouverene, a posebnu zahvalnost u ovim teškim vremenima želela bih da izrazim svim ženama zaposlenim u zdravstvu koje stoički sve podnose i svakodnevno rizikuju svoje živote u današnjici zahvaćenoj pandemijom kovida-19. Biti majka, supruga, sestra, domaćica, a uz sve to stajati u prvoj borbenoj liniji u ‘’crvenoj zoni“, to ne da su samo specifične okolnosti, već okolnosti koje pomeraju ljudske granice. Požrtvovanost medicinskih radnica izdvaja ih kao heroje današnjice čiju hrabrost nećemo i ne smemo nikada zaboraviti", poručila je ona. Na otvaranju manifestacije nastupio je Gudački kvartet ‘’Fulharmoni’’, a recitalom su izvele glumice Marija Bergam, Sofija Juričan i Staša Nikolić. Narednih dana biće priređeno više programa u okviru ‘’Svet žena’’ koji traje do 30 . marta, a manifestacija će biti završena predavanjem o Katarini Ivanović, koje će držati Ljiljana Čubrić, muzejski savetnik i autor knjige o ovoj prvoj srpskoj slikarki. Prethodnih godina u okviru ‘’Sveta žena’’ gostovale su brojne izložbe i pozorišne predstave, a poseban segment programa bile su teme vezane za ekonomski i socijalni položaj žena.

