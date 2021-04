BANJE DOBILE NA POPULARNOSTI TOKOM PANDEMIJE: Za ovo mesto tražio se vaučer više, masovno dolaze i na odmor posle kovid infekcije

Uprkos pandemiji planinski centri i banje u Srbiji beleže rekordnu posećenost, a iz Turističke organizacije Srbije navode da se za odmor tokom predstojećih praznika domaći turisti najviše interesuju za banjska mesta.

U Sokobanji, smeštenoj u prvoj ekološkoj opštini u zemlji, koja ponosno nosi epitet Zeleno srce Srbije, očekuju još jednu rekordnu turističku sezonu s obzirom na to da mnogi dolaze i na oporavak nakon kovid infekcije. Takođe, većina gostiju u Sokobanju dolazi u potragu za lekom i blagodetima koje pružaju lekovite vode i čist vazduh.

Iz Turističke organizacije kažu da je tokom prošle godine čak 30 odsto vaučera za letovanje u Srbiji iskorišćeno u Sokobanji, tako da je uprkos pandemiji prošle godine oboren rekord po broju turista.

"Republički zavod za statistiku zabeležeio je 125.000 turista u Sokobanji u 2020. a mi procenjujem od a je to za 15 do 20 odsto više jer imate i neregistrovane turiste a zabeležili smo 700.000 noćenja", rekao je Ljubinko Milenković, direktor TO Sokobanja.

Sezona u ovom banjskom mestu traje cele godine, mada je najviše posetilaca od aprila do oktobra.

