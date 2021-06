PODZEMNI GRAD KARAĐORĐEVIĆA U MALOM ZVORNIKU: Zaboravljeno utočište kralja Aleksandra

Malozvornička opština nastavila je sa uređenjem Podzemnog grada Karađorđevića kako bi još neki delovi ovog nesvakidašnjeg kompleksa pod zemljom bili dostupni turistima. Posao u drugoj fazi podrazumeva građevinsko – zanatske radove, izradu hidrotehničkih i elektroenergetskih instalacija i postavljanje video nadzora, neophodnih za uređenju još nekoliko prostorija. Predviđeno je da posle okončanja neophodnih pripremnih radova u sređenim prostorijama bude adaptiran vojni magacin, poljska bolnica i kancelarija komandira, dok je kasnije predviđeno uređenje vinskog podruma sa restoranom i crkve na površini od 54 kvadratna metra u kojoj će biti drveni ikonostas i gde je potrebno uraditi freskoslikarstvo na zidovima i plafonima. Predsednik malozvorničke opštine Zoran Jevtić rekao je da se obnova Podzemnog grada Karađorđevića odvija u skladu sa obećanjem predsednika Aleksandra Vučića iz maja 2019. kada je bio na otvaranju dela kompleksa renoviranog u prvoj fazi radova, da će država omogućiti nastavak obnove ove znamenitosti što se sada i potvrđuje.

foto: T. Ilić

"Prvu fazu rekonstrukcije i opremanja objekta država je finansirala sa oko 32 miliona dinara, opština je dala pet i za projektovanje oko 1,2 miliona. Tada su uređeni prvi deo ulaznog hodnika, sala za sednice Vlade, administrativna kancelarija, kraljev apartman i suvenirnica. Za drugu fazu je resorno ministarstvo odobrilo 25 miliona, lokalna samouprava dva, a za projektnu dokumentaciju smo platili oko milion i po dinara. Očekujemo da druga faza bude završena krajem juna, a onda nam predstoji treća za koju je potrebno oko 25 miliona i za nju ćemo konkurisati kod države. Do sada smo imali veliku podršku države i nadamo se da će tako biti i u narednom periodu kako bismo što bolje uredili Podzemni grad koji je zaslužio da bude turistička atrakcija ne samo našeg kraja nego i mnogo šire", kaže Jevtić.

Posetioce dočekuje postavka ‘’Kamena devojka“, kako je glasila šifra pod kojom je objekat građen u tajnosti, koju je uradio istoričar Zoran Tošić iz Loznice, pa mogu videti prostorije opremljene delovima nameštaja i predmetima iz vremena Kraljevine Jugoslavije, a među njima su primerci oružja, mape, novine, zastave, slike i slično.

"Tajni grad’’, ukupne površine oko 5.000 metara kvadratnih, od kojih je oko 3.000 korisne, najvažniji je istorijski objekat na teritoriji opštine Mali Zvornik. Ima oko 1.500 metara hodnika i 75 prostorija, a kralj ga je u tajnosti gradio od 1930. do 1934. Sve je prekinuto posle atentata u Marseju do kada su dve trećine objekta završene. Inače, prilikom posete predsednika Vučića, pre dve godine, do tada renovirani deo objekta zvanično je otvoren mada su turisti i ranije posećivali ovaj jedinstveni kompleks koji je decenijama bio zaboravljen i sakriven u steni pored Drine.

Kurir.rs/T.I.