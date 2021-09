MESECIMA RUDARILI KRIPTOVALUTAMA U DOMU GENERALA DRAŽE: Ukrali 55.000 kilovat sati struje, niko ih nije provalio

U domu generala Draže Mihajlovića u Ivanjici dogodila se nesvakidašnja krađa električne energije koja je navodno trajala mesecima, jer su tri osumnjičene osobe postavile uređaj za rudarenje kriptovalutama u vrednosti od preko pet hiljada evra.

Gotovo savršenom prevarom nije direktno oštećena opština Ivanjica, ali jeste Elektrodistribucija jer je brojilo pokazalo da je potrošeno oko 55.000 kilovat sati struje.

foto: Kurir TV

Ivan Mojsilović, pomoćnik predsednika opštine i elektroinženjer po struci, za Kurir televiziju kaže da ga je uplašila temperatura u unutrašnjosti kuće i način na koji su položeni kablovi koji su pretili da ovaj objekat upale.

"Prilikom ulaska zatekli smo dve palete sa mašinama, kojima se upravlja preko rutera, daljinski. Iz nekih mojih saznanja, da bi čitav postupak traženja kriptovaluta bio isplativ, potrebno je obezbediti besplatnu električnu energiju. A priključivanjem na brojilo koje nije bilo registrovano u EPS-u, to su uspeli. Neko je znao za to, ali sve će utvrditi policija. Faktički krali su struju, a mi to u loalnom samoupravi nismo mogli da vidimo po potrošnji jer računi koji su stizali kod nas nisu bili uvećani da bismo pre reagovali. Ovo je vrlo organizovana priča koja je imala svoj zaokružen proces”, kazao je Mojsilović.

foto: Kurir TV

Predsednik opštine Ivanjica Momčilo Mitrović kaže da je njihovom ugledu, Ravnogorskom pokretu i samom objektu i spomeniku Draži naneta velika šteta.

"To nije trajalo par dana, nego nekoliko meseci, kako smo nezvanično saznali, Za to vreme ukradeno je 55.000 kilovat sati, za šta će EDS zakonski pokrenuti postupak i tražiti naknadu štete", rekao je on.

foto: Kurir TV

Inače, za prevaru se čulo kada su opštinski radnici pokušali da uđu u podrum Dražinog doma kako bi prikačili struju za osvetljenje parka tokom Nušićijade.

Istraga je u toku, a kako saznajemo za sada su pronađena tri lica koja su osumnjičena za ovu sajber prevaru. Inače, celokupno zemljište i objekat su u vlasništvu opštine Ivanjica i dati su Ravnogorskom pokretu na korišćenje.

