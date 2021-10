SILA SVETE PETKE NAM POTREBNIJA NEGO IKADA RANIJE: Mošti svetice pohode Srbiju, posebna molitva za pacijente u KOVID BOLNICAMA

Doček moštiju Svete Petke očekuje se u 17 sati u Nišu u crkvi koja nosi naziv ove svetiteljke, posle čega će sve do 21. oktobra biti izložene u hramovima na jugu Srbije - u Leskovcu, Pirotu i Aleksincu.

Ostaci Svete Petke inače se čuvaju u bogomolji na Kalemegdanu, a protojerej Ivan Cvetković za Kurir televiziju kaže da je sve spremno za dolazak vernika SPC i da nam je sada najpotrebnija njena blagodatna sila najnužnija i najpotrebnija.

"Kontekst dolaska moštiju i blagoslova njegove svetosti našeg patrijarha i vladike je da u ovo vreme bolesti, ne samo pandemije koja nas je zadesila u bolesti tela, već i u bolesti duha", kaže on.

Mošti pohode sve svetinje i mesta Grada Niša.

"Naredna dva dana mošti će biti kod nas u hramu, koji se nalazi preko puta glavne Železničke stanice. U nedelju putuju do Leskovca, gde će biti dva dana, zatim do Pirota, gde će biti jedan dan i dalje do Aleksinca", objasnio je sveštenik putanju i dinamiku kretanja moštiju.

On je dodao da kontekst praznovanja Svete Petke ide od traženja zdravlja, ukrepljenja i utehe.

"Na Kelemegdanu se nalazi deo moštiju, tačnije dva prsta, a ostatak zemljanih ostataka je u Jašiju u Rumuniji", rekao je starešina crkve u Nišu i podsetio na istorijski i religijski značaj Svete Petke.

Pozvao je vernike da dođu u što većem broju i sa intenzivnim kapacitetom vere i istine.

"Mošti potiču od reči moć, intenzivno se molimo za sve u kovid bolnicu i koji se leče u svojim domovina", zaključio je sveštenik.

