FESTIVAL KRATKOMETRAŽNIG FILMA MOJ LJUBIMAC: Kulturni centar Kruševac organizovao novu zanimljivu manifestaciju

Umetnički festival kratkometražnog filma završen je u Kulturnom centru Kruševac dodelom nagrada najboljim autorima na konkursu za video klip i film na temu Moj ljubimac. Prema propozicijama konkursa, film o kućnom ljubimcu morao je biti igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni sa maksimalnim trajanjem od pet minuta, a pravo učešća su imala deca predškolskog i školskog uzrasta na teritoriji grada Kruševca. Festival je bio takmičarskog karaktera i odvijao se u četiri kategorije: predškolski uzrast, mlađi uzrast od 1. do 4. razreda, srednji uzrast od 5. do 8. razreda i stariji uzrast za učenike srednje škole.

Nagrade i zahvalnice je uručila Marija Cvetković, zamenica direktora Kulturnog centra Kruševac i predstavnici žirija a specijalne nagrade uručila je Andrijana Cvetković iz Javnog komunalnog preduzeća “Kruševac”. Žiri Festivala sačinjavali su učenici kruševačke gimnazije, Smer audio vizuelna i scenska umetnost - Jana Jefović, Katarina Dragonjić i Dejana Begović.

Žiri je nagradio mlade autore za predškolski uzrast i to: 1. mesto Ognjen Maksimović, 2. mesto Marko Drljača i 3 mesto Filip Drljača. Od 1. do 4. razreda osnovne škole najbolja je bila Milica Starinac, drugo mesto je osvojila Lola Vasić, a treće Dunja Lučić. Pobednici osnoivnoškolaca od 5. do 8. razreda su: 3. mesto Mateja Begović, 2. mesto su podelile Aleksandra Jovanović i Anđela Vuksanović, a 1. mesto Sava Pešić. U kategorijhi srednjoškolaca najbolja je bila Varvara Todorović, a drugo mesto je zauszela Mina Lučić. Žiri je dodelio i tri specijalne nagrade i to: Marku Drljači za šarm, Damjanu Simčeviću za muziku i Teodoru Živkoviću za originalnost.

Pokrovitelj festivala je Grad Kruševac.

Kurir.rs/Ž. M.