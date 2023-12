"DODIR" DUŠE MONAHA TEODOSIJA: Knjiga predstavljena u utorak uveče kripti Hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru

LOZNICA – Knjiga “Dodir”, autora monaha Teodosija Hilandarca, predstavljena je u utorak uveče u kripti Hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru.

Skup je održan sa blagoslovom episkopa šabačkog Jeroteja, a o knjizi su govorili akademik Svetislav Božić, koji je sa prof. dr Vladetom Jankovićem bio recenzent, i Milivoj Ranđić, direktor Zadužbine svetog manastira Hilandara koja je objavila ovo delo, zajedno sa Arhivom Vojvodine kao saizdavačem.

Ranđić je pred prepunom kriptom, pored ostalog, kazao da su možda najvažnije iznete osobine iskrenost i otvorenost za komunikaciju, a da su od Božića i Jankovića dobijene ’’najtoplije preporuke’’ da ova knjiga bude objavljena.

- Nadam se da će čitaoci u njoj naći inspiraciju za lični i porodični duhovni napredak, iako nije pisana sa motivima da nam bude poučna. Svaka knjiga koja je iz srca pisana, iz unutrašnje čežnje za ispovešću i čežnje za bogotražiteljstvom, koja je sve vreme u pozadini onoga o čemu se ovde piše, u stvari je za sve nas poučna. Ovo je knjiga kojoj su arhivirana sećanja – kazao je on. Akademik Božić, lični prijatelj autora knjige, je istakao da je Loznica preko oca Teodosija uspela da ‘’vrati svoje mesto na mapi pravoslavnog sveta’’ i ocenio da je Loznica ‘’porasla ne samo u zgradama i bulevarima nego i duhovno, što je divno’’. Njegova uloga je nemerljivo velika, polovina ovoga sveta koji je večeras ovde, poznaje ga sa jednog drugog mesta, sa šaltera lozničke Pošte, a onda kada se u njegov život uselio novi svetlosni gabarit, zna ga kao monaha Teodosija.

- ‘’Dodir’’ je veoma dragocena literatura i biografija jednog puta iz tame u svetlost, puta koji je gotovo jedinstven po hrabrosti da se upusti u pisanje knjige, a to je jedna od najsloženijih radnji, to je jedan težak, samotnički posao. On je našao ugao da gotovo dnevnim jezikom koji svako od nas govori, rečnika koji je dobro zapamtio sa šaltera, da preko tog jezika napiše veoma dirljivo delo, prepuno unutrašnjih suignala koje će svako od nas na svoj način razumeti. Ovo delo je potpuno samosvojno i prirodno. Monash Teodosije je već ovim delom učinio veliki korak za svoj zavičaj i možda mnogo veći za sve nas, nego za sebe. Sa ovom knjigom on još nije završio svoju vezu sa Loznicom, on nije preboleo taj odlazak, ali oseća da je Hilandar to drugo stanište koje negde sa Loznicom mora da nađe podnošljivu disonancu u njegovom i našem životu – kazao je Božić i preneo pozdrave monaha Teodosija, koji nije prisustvovao skupu, njegovim zemljacima.

U programu su učestvovali i združeni horovi, ‘’Sveti Roman Slatkopojac’’ pri Crkvi Pokrova Presvete Bogorodice u Loznici i ‘’Sabor srpskih svetitelja’’ iz Banje Koviljače.

