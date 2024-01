DO PONEDELJKA PRIJAVE ZA BOGOJAVLJENSKO PLIVANJE U KRALJEVU: Ne postoji starosna granica, OVO su jedini uslovi

Zainteresovani Kraljevčani koji bi hteli da se prijave za tradicionalno Bogojavljensko plivanje za krst Časni koje će se održati 19. januara na reci Ibar, mogu to da učine do 15. januara do 16 časova, u restoranu "Pariz", najavilo je Pravoslavno bratstvo pri Duhovnom centru "Sveti vladika Nikolaj Velimirović" u Kraljevu.

Prema rečima Konstantina Vulovića, ne postoji starosno ograničenje za Bogojavljensko plivanje, ali svi učesnici, pa i deca, treba da poseduju lekarsko uverenje da su zdravi, kao i blagoslov sveštenstva, a deca i pisanu saglasnost roditelja.

- Već imamo oko 60 prijava, što znači da je interesovanje građana veliko. Ove godine imamo i podršku lokalne samouprave, a satnicu održavanja liturgije, litije i plivanja, zbog organizacionih i logističkih priprema koje su u toku, objavićemo naknadno, kaže Vulović.

Kurir.rs/J. S.