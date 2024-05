DOBRIVOJU IZ LIPLJANA NASLEĐENU IMOVINU PRODALI BRATANCI! Prošao golgotu ratova, glave će mu doći najmiliji: SAČEKALI ME NA NIŠANU

Bivši pripadnik Vojske SFRJ i SRJ Dobrivoje Arsić iz sela Batuse kod Lipljana plaća cenu odanosti porodici u kojoj se, kako veli, cenilo dostojanstvo i uvažavala i poštovala reč starijeg u kući.

Službovao je u Podgorici, Skoplju i Rijeci i, kako ističe, prošao golgotu ratova, ali mu ni jedan nije došao glave kao što će mu, kako kaže, doći glave pokušaj da uđe u posed imanja koje je nasledio od roditelja u selu Batuse.

Ni slutio nije da će njegovi najbliži, braća i bratanci, nasleđenu imovinu, čija fizička deoba nije izvršena, krčmiti i prodavati bez njegovog znanja i znanja porodica njegovog pokojnog brata Tihomira i sestre Zorice.

"Davne 2008. godine kada sam odlučio da u rodnom selu odživim na miru ostatak života doživeo sam veći progon od onog koji sam s porodicom doživeo u Rijeci, odakle sam s glavom u torbi izbegao preko Crne Gore do Topole gde sam pokušao da se privremeno skućim. Ali za mene kao došljaka nije bilo dobrodošlice jer su u meni videli Hrvata, dok za to vreme u Rijeci na mene i moju porodicu su gledali i gledaju kao na četnike i nepoželjne Srbe", priča Dobrivoje.

Navodi da je u Rijeci ostao bez stana koji je dobio kao vojno lice, da je tokom napada na njega lično doživeo dva infarkta i da je njegova porodica bežeći pred, kako su voleli da mu u lice kažu, domoljubima i zengama, u Topoli kupila stratište, kuću bez vrata i prozora, koliko da ima gde da se skloni, te da mu je život beskućnika probudio mladalačke snove da u rodnom Batusu na očevom imanju sagradi vikendicu u kojoj bi, kako veli, završio životno tumaranje.

Umesto dobrodošlice u Batusu je zatekao rasprodato više od polovine imovine koju je trebalo da nasledi. Sačekala ga je, kako ističe, scena koju zbog „prokletog punog džepa evra“ preživljava skoro svako srpsko domaćinstvo na Kosovu i Metohiji.

foto: Kosovo Online

"Sačekali su me, žalosno je što ću reći, na nišanu i dali mi do znanja da ne mogu kročiti nogom u rodnu kuću niti na plac površine oko 40 ari, na kome mi je otac u nasledstvo ostavio devet ari“, priča on i veli da je na Kosmetu došlo zlo vreme jer je brat bratu najveći neprijatelj.

Veli da je sa šestoro dece brata Tihomira, koji je poginuo u Prištini, pokušao da ubedi, sada pokojnog brata Novicu, da im dozvoli da na dedinom odnosno očevom imanju sagrade kućicu i da zajedno, kako je to bilo u vreme njegovih roditelja, nastavi da živi pored brata.

"Nažalost, tada saznajem da je nekoliko hektara njiva već prodato, bez potpisa mog ili bratove dece, i što je još gore bez overe ugovora uz nekakvu izjavu svedoka da su dvojica Albanaca navodno dali oko 60.000 nemačkih maraka mom bratu Novici“, prenosi on stavljajući na uvid dokumentaciju.

Pokrenuo je te davne 2008. godine parnični postupak da bi pet-šest godina kasnije dobio presudu kojom Odelenje suda iz Gračanice potvrđuje da svakom od naslednika pripada po jedna petina nasleđene imovine.

Plašim se da će me likvidirati ili me optužiti za ratni zločin

"Od tada do danas nismo uspeli da izvršimo fizičku deobu niti mi je dozvoljeno ni meni ni deci brata Tihomira da uđemo na imanje pošto mi je bratanac, Novicin sin, kosovski policajac kome je dozvoljeno da mi bez posledica preti da će me likvidirati i da će me stići i naći bilo to u Topoli ili Rijeci ukoliko ne odustanem od zahteva da na svoje ime upišem svega devet ari placa i jednu petinu od preostalih, neprodatih, oko 2,5 hektara njive i oko 2 hektra šume".

Neće mu po cenu "da ode glava“ dozvoliti da izvrši fizičku deobu i uđe u posed, posebno mu neće dozvoliti da pokrene postupak za poništenje ugovora o navodnoj prodaji nekoliko hektara njiva, koje nazovi kupci Albanci ne mogu da u katastru uknjiže jer nemaju pravno valjan dokument.

Arsić, koga u Batusu prepoznaju kao cenjenog i nadasve odanog vojnika državi Srbiji, kako veli, nema snage da izađe na kraj sa ljudima obučenim u unoforme kosovskog policajca i onima koji vode sudske sporove o povraćaju uzurpirane imovine, jer kako veli, svako onaj ko se stavi u funkciju realizatora scenarija o progonu Srba, taj je povlašćen i nedodirljiv.

"Plašim se da će me likvidirati ili da će me optužiti da sam počinio ratni zločin jer je jasno "prijava da je neko lice počinilo ratni zločin“ istog trenutka znači da njegovu imovinu nasleđuje onaj koji je koristi“, prenosi reči upozorenja advokata Arsić.

Uprkos pretnjama i ucenama on ne odustaje od zahteva da mu sud omogući nesmetan ulazak u posed i poručuje da njegov nasledni deo nije i neće biti na prodaju.

"Sanjam i verujem da će mi se san ostvariti da ponovo nogom kročim na očevinu da na mom placu postavim ako ništa drugo ono kamp prikolicu i da u njoj skončam uz amanet deci da moj nasledni deo zadrže i sačekaju vreme kada će porodica Arsić ponovo biti ona porodica na koju su se i u dobru i u zlu pozivali i Srbi i Albanci u Batusu“, poruči Dobrivoje.

Poručio je i apelovao na rodbinu i prijatelje da ne prihvataju ucene, da dignu glavu protiv posrednika, koji zarad sopstvenog bogaćenja, krčme srpsku, makar to bilo i porodičnu imovinu.

U Odelenju suda u Gračanici za Telegraf.rs. je potvrđeno da je sudski postupak okončan i da je ostalo da se izvrši fizička deoba koju osporavaju naslednici Novice Arsića posebno u delu fizičke deobe šume jer se nalazi na rudnom bogatstvu u ataru opštine Glogovac.

Takođe u Policijskom inspektoratu su potvrdili Arsićeve navode da je u toku istraga o pretnjama koje mu je uputio bratanac A. A.

Kurir.rs/Telegraf