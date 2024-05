NE SMETE TU PARKIRAT': NEVEROVATNA NEZGODA KOD SVILAJNCA Auto mu se zaglavio na neočekivanom mestu, DRUŠTVENE MREŽE GORE! (FOTO)

Na Despotovačkom putu u Svilajncu došlo je do neobične nezgode.

Kako se vidi na fotografijama koje je podelila stranica 192_rs, na deonici na kojoj se očigledno izvode radovi, jedan vozač je spletom neverovatnih okolnosti ostao zaglavljen nad betonskom armaturom.

Ispod snimka ubrzo se izređao veliki broj komentara, od kojih su neki ukazivali i na lošu obeleženost deonice na kojoj se izvode radovi.

- Čovek nije kriv uopšte, sinoć sam gostovao tamo.. Loša signalizacija na maks.

Naravno, bilo je i duhovitih dosetki:

- Gospodine, ne smete se tu parkirat'.

- Umetnik.

- Bro wanted to drive like in GTA 5.

Stanje učesnika ove neobične nezgode nije poznato.

Kurir.rs/Preneo: D. P.