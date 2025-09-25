Srbija
IZBIO POŽAR NA MOKROJ GORI: Vatra na nepristupačnom terenu guta 100 hektara šume, 50 vatrogasaca se boti sa vatrenom stihijom
U toku popodneva izbio je požar na području Brezovice na Mokroj gori, na nepristupačnom terenu gori oko 100 hektara šume, izjavio je načelnik Odeljenja za vanredne situacije Užica Saša Cicvarić.
"Požar gasi 50 vatrogasaca, a u toku sutrašnjeg dana očekujemo njih još 90, kao i helikoptere koji će gasiti požar iz vazduha. Mećavnik nije zahvaćen požarom, a nisu ugožena ni domaćinstva na ovom području", dodao je Cicvarić.
Cicvarić je naglasio da gašenje požara otežavaju jak vetar i visoka temperatura.
