HIP-HOP FESTIVAL UNUTAR EXITA: Bassivity zvezde i najjače hip-hop face iz celog regiona!

Pravi hip-hop festival unutar festivala koji se sprema za ovogodišnji, po mnogima najjači EXIT ikada, upravo se uvećao za najtraženije hip-hop izvođače od Vardara do Triglava! Nakon što je za takozvanu EXIT Gang listu najavljeno preko 70 vodećih svetskih i regionalnih hip-hop zvezda među kojima su jedan od najznačajnijih svetskih repera Skepta, britanska trap-jazz senzacija IAMDDB, te američki reper Desiigner, tvorac jednog od najvećih hip-hop hitova ove decenije „Panda“! Iako je moćna regionalna reprezentacija već uključivala sve redom najslušanije repere sa ovih prostora, među kojima su i Vojko V, Krešo Bengalka, Bad Copy, Sajsi MC, Krankšvester, Atlas Erotika, High5, Buntai, Hazze, Klinac, Bekfleš i drugi, ovaj impresivni spisak postao je upravo duplo duži! Na EXIT, sad već tradicionalno, stiže najjača postava vodeće regionalne hip-hop kuće Bassivity, koju će u subotu 6. jula predstavljati njihovi superpopularni izvođači kao što su balkanska senzacija Senidah, lirički majstori Surreal i Fox, zagrebački hit trio KUKU$, mlada zvezda Elon i specijalna gošća Sara Jo, a čiji hitovi u zbiru prelaze i vrtoglave brojke od 100 miliona YouTube pregleda! Veliku regionalnu postavu kompletiraju i crnogorski dvojac Who See, energične Sarajlije Helem nejse, nadaleko poštovani FM Jam trio Frenkie Kontra i Indigo, te heroj iz beogradskog Vijetnama, Smoke Mardeljano! Na drugu binu dolazi i Bassivity DJ ekipa Bajko Felix i Luka Brasi, a na novu binu stižu još i Kojot, Ognjen, Nina Davis i Yan Dusk!

Hip-hop pejzaž u regionu nemoguće je naslikati bez imena Bassivity, prve izdavačke kuće u Srbiji koja je objavljivala i albume hrvatskih repera, a ova, danas vodeća balkanska izdavačka kuća u proteklih 20 godina zabeležila je preko 50 izdatih albuma. Brojni su svoje karijere počeli kroz Bassivity, a zabeleženi su i prvi albumi Marčela, Struke i Šortija, te saradnje sa imenima kao što su Raekwon, French Montana i Unkle Murda, i producentima svetskih zvezda poput Lejdi Gage! Posle par prethodnih izdanja, ovogodišnji Bassivity Showcase na EXIT donosi svoja najaktuelnija imena među kojima su Filip Arsenijević, poznatiji kao Surreal, zbog kojeg je čitav Balkan „u gasu“ i koji je uz trap gurua Foxa uveo novi hip-hop stil u svakodnevnicu na ovim prostorima. Branko Kljaić Fox, inače novosadski student filozofije, na EXIT donosi megahitove kao što su „Šurim bika“, „Influencer“ i „Fuccboi“, a društvo će im praviti famozni zagrebački trio KUKU$, sa kojim su obojica zabeležili prve velike hitove u tekućoj godini.

Tu je i prva dama regionalne hip-hop i R'n'B scene, moćna Senidah balkanska muzička senzacija i vlasnica megahita „Slađana“, koji danas broji preko vrtoglavih 36 miliona YouTube pregleda, a uspeh prvog sa još nekoliko desetina miliona ispratili i naredni singlovi, čime se Slovenka crnogorskog porekla danas svrstava u red najtraženijih izvođača na Balkanu. Njen album prvenac „Bez tebe“ zacementirao je njen uspeh uz neizbežne singlove „Crno srce“, „Bez tebe“, „Nisi bio tu“, „Belo“ i, naravno, „Slađana“ dok je njen aktuleni hit „Mišići“ pokazao i njen pun mejnstrim potencijal. Bassivity nema problem da poput vodećih hip-hop kolektiva u svetu, pod svoju etiketu potpiše i punokrvne pop zvezde, pa na EXIT stiže i Sara Jo, koja je za samo nekoliko meseci „pokupila“ preko pet miliona pregleda sa najnovijom numerom „Bez sna“! Bassivity postavu zaokružiće i subotički vunderkind Elon, dok se zvanična after žurka ove izdavačke kuće posle nastupa na gornjem gradu tvrđave, seli u donji, gde će miks pult da preuzmu Bassivity DJ majstori Bajko Felix i Luka Brasi! Na sceni ove nove bine naći će se underground majstor Kojot i trap autor hita „Siena“ Ognjen, dok će za afrobeat biti zadužena Nina Davis, a publici Exita predstaviće se i novo lice domaće rap scene Yan Dusk!

Pored najavljenog dolaska hip-hop heroja Bad Copy i Sajsi MC, Fusion ekipu upotpuniće i Dedduh i Noiz, poznatiji kao obožavani kotorski tandem Who See koji je nedavno „zapalio“ region još jednom hit pesmom, „Naselje“, kao i sastav koji je temelj izgradio na hip-hop zvuku, ali nadogradio sa uticajima reggae, dancehall, dub i etno zvuka – Helem nejse, koji na EXIT stiže na krilima željno iščekivanog drugog albuma „Pola čovjek pola jedan“, na kojem sarađuju sa Markom Louisom, ali i Frenkijem, koji čini jednu trećinu talentovane MC, rap i producentske ekipe Frenkie Kontra i Indigo koja je uticala na ovdašnju hip-hop scenu, te je sasvim prikladno da i oni stanu na jednu od najvećih bina EXIT festivala. Iskrenu životnu priču upakovanu u impresivni flow doneće Smoke Mardeljano, mladić koji je underground scenu u Srbiji i šire krenuo da osvaja sa pesmom „Ja repujem“, a od tada je zabeležio saradnje sa Prti Bee Gee, Who See i drugima, dok druga iskusna imena ove scene ne prestaju da ga uzdižu zbog njegovog freestyle talenta.

Jednodnevne EXIT ulaznice odlaze brže nego ikad!

Pojedinačne ulaznice za drugi, treći i četvrti dan EXIT festivala nedavno su imale najjači star prodaje otkako se prodaju onlajn širom planete, a za publiku sa ovih prostora, dostupne su već po ceni od samo 2.690 dinara, što je čak 35% uštede u odnosu na njihove finalne cene. Ulaznice za prvi festivalski dan, 4. jul, kada nastupaju rok giganti The Cure prodaju se po ceni od 2.990 dinara za parter i 4.990 dinara za FAN PIT, dok je cena GOLD VIP dnevnih ulaznica za 4. jul 12.000 dinara. Još uvek traje i popularna "4+1" akcija, u kojoj društvo koje zajedno kupi četiri ulaznice za EXIT festival, petu dobija na poklon, a ove četvorodnevne ulaznice trenutno su 6.990 dinara, što je i dalje visokih 45% uštede u odnosu na finalnu cenu! Ulaznice za EXIT mogu se nabaviti preko zvanične stranice exitfest.org i putem prodajne mreže Gigs Tix. Na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org, dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i razne opcije za smeštaj i prevoz.

