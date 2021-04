VIKTOR SAVIĆ GAZDU KAFANE NAUČIO SVE! Sad mu slavu krade njegov otac! Tek kad vidite u kojoj seriji igra sve će vam biti jasno

Nakon pet nedelja emitovanja, poslednja epizoda TV serije "Kalkanski krugovi" prikazana je ovog vikenda na RTS, a prošlog na Superstar TV.

Snimljen po scenariju Đorđa Milosavljevića, a u režiji Milana Karadžića, ovaj serijal nastao u produkciji "Fajerflaja" i Telekoma Srbije je u 10 epizoda publici verno dočarao dinamičnu, uzbudljivu i veoma mističnu priču o sukobu dve porodice u šumadijskom selu Dol. Kroz seriju je prošlo 40 glumaca, a sjajnu epizodu napravio je Jovan Lola Savić. Otac Viktora Savića odigrao je gazdu kafane i u zrelim godinama postao omiljeni glumac domaćim rediteljima. Lole je, inače, muzičar, pevač, bluzer i jedan od osnivača benda Zona B, a u svet glume uplovio je sa 62 godine glavnom ulogom u seriji "Pet".

"Sve me je Viktor naučio. Šta sam ja znao kako se priprema uloga, učio sam je kao pesmicu. Pa otišao kod Viktora na sprat iznad nas da me presliša. A on mi rekao da zaboravim sve što sam naučio i da je osnovno pravilo da sve radim što jednostavnije. Po principu manje je više, više je manje. I da ne mlatim rukama i nogama. Nedelju dana mi je davao časove. Moram da priznam da nemam strah od kamere, od ljudi. Mnogo je neprijatnije kada sa bendom izađete na scenu pred stotinu ljudi. Tokom snimanja sam se opuštao i, na kraju, počeo da uživam", ispričao je Savić u jednom intervju.

