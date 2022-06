Na Exitov 22. rođendan Dragana Mićalović i Viktor Savić jednoglasno: Postoji mesto gde osmeh uvek pobeđuje!

Pre 22 godine, na današnji dan, prvi put je u istom dahu odjeknula mladalačka želja za slobodom i konekcijom sa svetom. Tada je stvoren EXIT i više od dve decenije kasnije, istrajno i beskomprimisno definiše ga ono što ga je i stvorilo: zajedništvo, bezuslovna podrška, sloboda i slavljenje života. To mesto, na kojem se dešava magija, a nemoguće postaje moguće, uvek je bilo mnogo više od festivala. Stvaralo je uspomene i prijateljstva, uzdizalo emocije do najvišeg nivoa, podizalo porušene mostove, stvaralo svet u kojem smo svi isto pleme i govorimo istim jezikom, a taj jezik je ljubav. Za generacije i generacije klinaca EXIT nije bio samo IZLAZ, nego i PUT. Od tog 29. juna 2000. do danas glasno poručuje i neće stati: Tu smo jedni za druge, svuda i (za)uvek!

EXIT Festival 2k22 | A Place Where A SMILE ALWAYS WINS!

„Saosećanje će spasiti svet“, „Razumevanje je čin ljubavi“, „Pokaži svoju magiju“, „Ovo je tvoj dom“, „Ovde uvek pripadaš!“, samo su neke od poruka kojima će EXIT tokom festivala posetioce podsećati da se nalaze na mestu gde vlada zajedništvo i mir. Prošle godine, uprkos svim okolnostima, EXIT je bio svetlo na kraju tunela, prvi veliki festival na svetu od početka pandemije, a ove godine festivalsko zajedništvo će otići korak dalje, pokazujući da ljudi umeju da budu tu jedni za druge – bezuslovno. Da je „kul“ biti podrška osobi do tebe, kako to dugogodišnji Exitaši, glumica Dragana Mićalović i glumac Viktor Savić poručuju u videu koji je novosadski festival objavio povodom rođendana: EXIT je mesto gde neko može biti sam sa muzikom, ali nikada usamljen, EXIT je mesto gde je uvek izlazak sunca i gde osmeh uvek pobeđuje!

U 22 godine skupilo se mnoštvo izazova, ali je festival iz godine u godinu donosio čaroliju u grad i spajao ljude iz zemlje, regiona i sveta, u trenutku kada je to delovalo nespojivo. EXIT je davno postao i ostao mesto na kojem je i nemoguće uvek moguće, na kojem noći nikad ne traju dovoljno dugo i gde je energija u zenitu. EXIT je povratak kući, na Tvrđavu. Zajedno. (Za)Uvek!

Na mestu gde se događa magija ove godine svoj otisak će ostaviti neke od najvećih svetskih imena: Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, James Arthur, Masked Wolf, ZHU, Sepultura, Maceo Plex, Honey Dijon, Boris Brejcha, Stephan Bodzin live, ARTBAT, Denis Sulta, DJ Tennis, Anfisa Letyago, Marky Ramone, Napalm Death, The Exploited, Blind Channel, Adam Beyer B2B Enrico Sangiuliano, Dax J, Sama’ Abdulhadi, kao i jaka regionalna postava koju predvode Konstrakta, Senidah, Prti Bee Gee, Marčelo, Brkovi, Artan Lili, Paraf, Killo Killo, Mimi Mercedez, Kiril Djaikovski, Bojana Vunturišević, Deca loših muzičara i stotine, stotine drugih.

