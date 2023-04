Tehno, rok i superheroj?

Postoje oni ljudi koji se bave muzikom i koji samo jednim tonom, stihom ili bitom mogu da hipnotišu na desetine hiljada ljudi. Malo je njih koji imaju tu supermoć u svetu elektronike i klabinga, ali jedno ime je uvek svima na pameti kad se krene na tu temu. Paul Kalkbrenner.

Ovaj čovek glavom i bradom skoro 30 godina gradi svoj lik i raste među milionima klabera ovog sveta. Od kasnih ’90-ih neprestano je usavršavao svoj stil toplih, melodičnih numera ukorenjenih u minimal tehno.

Nakon dobro prihvaćenog albuma kao što je to bio „Self“ iz 2004. godine, napravio je veliki iskorak 2008. godine, kada je komponovao muziku za film „Berlin Calling“, u kojem je i glumio. U ovom filmu se našao gigantski hit koji je definisao njega celu njegovu karijeru – „Sky and Sand“. Pesmu je otpevao njegov brat Fritz Kalkbrenner. Bez modifikacije zvuka i uprošćavanja stila da bi prišao mejnstrimu, zauzeo je prvo mesto na evropskim listama albuma sa kasnijim „Guten Tag“ (2012) i „7“ (2015).

Neko bi rekao da se tu polako završava njegov put, a u stvari je tek počeo. Potpisuje za Sony Music, veći i komercijalniji lejbl i postaje ekstremno velika zvezda, koja puni stadione i postaje hedlajner na bitnim festivalima širom sveta. Njegov hit „Feed Your Head“, u kojem je semplovao vanvremsku pesmu „White Rabbit“ benda Jefferson Airplane, postaje himna svih onih koji žele da se izgube u gomili punoj dobrih vibracija.

Paul Kalkbrenner je rok zvezda, obučena u tehno producenta. Jedan je od retkih koji pred publiku dolazi sa svojim pesmama. Ne trakama, ne remiksima, projektima ili koji već termin koristimo danas. Pesmama. Ne stidi se da se predstavi svojim hitovima, da ne kažemo bengerima. Tamo gde njegove kolege ponekad isprobavaju nov materijal i testiraju naše granice raspoloženja, Kalkbrenner izvlači iz rukava svoj Best Of katalog, bez kojeg su njegove žurke nezamislive. Pored toga što je nezaobilazan na najvećim binama festivala elektronske muzike, u više navrata delio je pozornicu sa popularnim bendovima i rok sastavima.

Sreli smo se sa Kalkbrennerom više puta u poslednjih nekoliko godina. Lokacija je uvek bila poznata. Exitova Dance Arena je sijala dok je ovaj majstor vozio za pultom. Arena i Novi Sad imaju posebnu konekciju sa ovim muzičarem. Poslednju njegov veliki hit „Si Soy Fuego“ premijerno je zavrteo pred publikom Exita, a spot, koji ima skoro tri miliona pregleda, snimao je baš na Petrovaradinskoj tvrđavi. Naš domaći festival je bio i prva njegova stanica nakon 18 meseci pauze zbog pandemije kovida.

Sad ćemo ga gledati i slušati u drugoj Areni – beogradskoj. EXIT i TMRW konferencija će nam upriličiti audio-vizuelni spektakl kakav se retko viđa, a mi ćemo tog 12. maja oseteti dašak energije i pelcer cele zabave, koji će u julu postati lavina, kada se žurka preseli na novosadsku Tvrđavu.

