ŠTA TO "VRCAVO" OLJA KARLEUŠA PLANIRA DALJE? Poznata pevačica kod Ivana Gajića OTKRIVA: Biće radno, tu ću pevati za Novu Godinu

Kod poznatog voditelja Ivana Gajića gostovala je pevačica Olja Karleuša.

Razgovor su započeli komentarišući nagradu koju je gošća Kurira dobila od ESNAF-a.

foto: Kurir tv

- U svoj posao ulažeš sve i onda kada neko to prepozna... - rekla je.

Istakla je da voli da radi nekoliko poslova i da se nikada ne oslanja na jedan posao:

- Uvek ću se potpisivati kao estradni umetnik. Obično i kada pitaju voditelji kako da me potpišu ja kažem da me potpišu kao pevačicu... Za doček Nove Godine biće radno. Čitajući novine toliko su me odvojili od pevanja... To što radim i to ne znači da sam odustala od pevanja, a za Novu Godinu pevam u hotelu "Park" u Doboju...

