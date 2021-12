NOVI BMW iX STIGAO U SRBIJU: Potuno električni terenac uskoro na našim ulicama, cena od 80.000 evra!

Dugoočekivani BMW iX danas je premijerno predstavljen u novootvorenom „THE BMW Store“ inovativnom konceptu u TC Galerija. Reč je o prvom BMW X modelu koji je potuno električan, a čiji domet doseže čak 630km za xDrive50 verziju, odnosno 425km za xDrive40 verziju (po WLTP standardu).

Izdržljivi BMW iX poseduje pogon na sva četiri točka na oba modela koji imaju 523 (xDrive50), odnosno 326 konjskih snaga (xDrive40) u zavisnosti od verzije. Futuristički eksterijer i pažljivo kreiran moderni enterijer sa avangardnim infotejmentom zajedno donose mnoštvo inovacija sublimiranih u ovom SUV modelu.

foto: Delta motors

Struktura karoserije, dizajnerski pristup i karakterističan sistem oslanjanja BMW iX-a savršen su spoj koji obezbeđuje izvanredan stepen udobnosti u vožnji sa sportskim karakteristikama.

Ljubiteljima luksuza i elegantnog inženjerskog pristupa pažnju će odmah privući brojni detalji ukombinovani sa Crafted Clarity brušenim staklom, ali i nesvakidašnji šestougaoni volan koji pruža jedinstveno iskustvo tokom upravljanja vozilom.

foto: Delta motors

Litijum jonske baterije u BMW iX-u imaju sistem grejanja i hlađenja koji povećava njihovu efikasnost i zavisnosti od modela, kapaciteta 76/112 kWh. Takođe, one poseduju i garanaciju od 8 godina, odnosno pređenih 160.000km.

Moguće ih je puniti na razne načine: od kućne uticnice do DC punjaca, a model xDrive50 podrzava i snagu punjenja do 200kW, kada je potrebno oko 40 minuta da se baterija napuni od 10 do 80 odsto.

foto: Delta motors

Među pojedinostima koje izdvajaju ovaj model su i 4D Bowers & Wilkinis Diamond ozvučenje sa zvučnicima intergisanim u prednja sedišta - u naslonima za glavu su visokotonci, dok su u donjem delu generatori vibracija koji pojačavaju utisak niskih tonova i stvaraju bolji užitak.

BMW iX poseduje sistem za automatsko kočenje koji je najnapredniji među BMW modelima, te prepoznaje saobraćaj prilikom skretanja levo, kao i bicikliste i pešake tokom skretanja desno. Ukupno pet kamera, pet radarskih i 12 ultrazvučnih senzora kontrolišu situaciju oko vozila.

Za proizvodnju BMW iX-a u pogonu BMW Group u Dingolfingu koristi se isključivo zelena energija, dok je upotreba sirovina strogo kontrolisana, a udeo prirodnih i recikliranih materijala je visok.

foto: Delta motors

Veliki procenat sekundarnog aluminijuma iznova upotrebljene plastike takođe doprinosi proizvodnji modela sa oznakom BMW iX kojom se štede prirodni resursi.

U enterijeru se koristi drvo sa FSC zlatnim sertifikatom, dok je koža tonirana ekstraktima lišća masline. Među sirovinama korišćenim za podne obloge i prostirke upotrebljene su čak i reciklirane ribarske mreže.

BMW iX od danas je dostupan i za domaće kupce po početnoj ceni od 80.000 evra za BMW iX xDrive40 verziju (u standardnoj opremi), odnosno 101.430 evra za BMW iX xDrive50 model (u standardnoj opremi).

(Kurir.rs / Delta motors)