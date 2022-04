AKO I VI IMATE FLAŠICU VODE KOJU DRŽITE U KOLIMA, ODMAH JE IZBACITE! Jednog čoveka je ova navika umalo koštala ŽIVOTA

Jedan čovek je sedeo u autu i ručao, i tu ne bi bilo ništa čudno da u jednom trenutku nije osetio miris dima... Sedište na kom se nalazila bočica vode se zapalilo.

Baterijski tehničar Dionije Amučastegi, kao i većina drugih vozača, redovno ostavlja bočicu vode u svojim kolima. Jednoga dana to ga je zamalo koštalo glave.

foto: Shutterstock

Dok je ručao u svom auto, desila mu se jedna neverovatna stvar - sedište se zapalilo. Čovek nije razumeo kako se to dogodilo, jer je jedino što se nalazilo na njemu bila bočica sa vodom.

- Bilo je toliko vruće da je sedište delimično izgorelo - rekao je Dionije, koji nije mogao da veruje šta mu se dešava. Zato je to pokušao da napravi još jednom. Uspeo je - sedište automobila izgorelo je na dva mesta, a ovaj čovek je, srećom, uspeo da odreaguje na vreme.

Iako se čini nelogičnim, jer voda nije zapaljiva, problem je u okruglom dizajnu bočice. Pošto voda koja je užarena sunčevim zracima sadrži svetlost i toplinu zagrejanu do određene tačke, čitava bočica postaje poput povećavajućeg stakla. Tačka na sedištu na koju su zraci sunca fokusirani se može užariti do tačke paljenja - to je sasvim dovoljno da materijal izgori.

foto: Shutterstock

Važno je znati da se jednom ispražnjena bočica ne bi trebalo ponovo puniti, jer dolazi do otpuštanja hemikalija iz plastike u vodu. Zato, ako već ostavljate bočicu u autu, potrudite se da barem bude ispod sedišta - daleko od sunca.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

