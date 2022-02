RAŠA ANDRIĆ ZA KURIR: Laušević mi je postavio jedan uslov da igra u filmu! Slično je u HOLIVUDU uradio i veliki Marlon Brando

Radivoje Raša Andrić, reditelj kultnih filmova "Munje", "Kad porastem, biću Kengur", "Tri palme za dve bitange i ribicu" i TV serije "Mile protiv tranzicije", vraća se u velikom stilu u bioskope s novim ostvarenjem "Leto kada sam naučila da letim". Dečji film za odrasle, kako ga sam autor najavljuje, nastao je inspirisan istoimenim romanom Jasminke Petrović, uz podršku kuće "Sens prodakšen".

Radnja prati tinejdžerku Sofiju tokom naizgled dosadnog letovanja s dve bake na Hvaru. Međutim, nova prijateljstva, zaljubljivanje, morske avanture, pretvoriće ovo leto na idiličnom ostrvu u raspust koji se pamti.

"Leto kada sam naučila da letim" stiže u bioskope od 16. februara, a u razgovoru za Kurir reditelj evocira uspomene sa snimanja, govori o svom ocu Vladimiru Andriću i otkriva kako je ulogu dobio Žarko Laušević.

- Želeo sam da snimim jedan ovakav film i da se na neki način operem od svojih prethodnih ostvarenja, gde je bilo dosta psovki. Kada sam čitao scenario i dobio ponudu da radim ovu priču, bio sam uplašen, jer to nije moj fah. To vam je kao da date Džonu Vejnu da za promenu glumi Indijanca - započinje priču Andrić.

foto: Sense Production

Ne volite da gledate svoje filmove. "Munje" ste gledali samo jednom, a s novim to nije slučaj. Neki kažu da je ovo vaš najbolji film. Slažete li se?

- Moj brat mi je rekao da mi je ovo najbolji film. Ne mogu to još da znam. Međutim, s vremenom sam uspeo da se izvežbam i preležim sve bolesti. Prošle su godine i bio bih tupav da nisam nešto naučio za ovih 17 godina, koliko nisam snimao filmove. U zantskom smislu sve je bolje nego u prethodnim mojim filmovima.

Šta vam je bilo najteže kod filma "Leto kada sam naučila da letim"?

- Najvažnije je da imate dobar scenario i podelu, a sve ostalo je manje važno. Meni je bilo najteže da nađem dobre glumce, a i da knjigu prilagodimo filmskom jeziku. Producentima je bilo najteže da nađu novac za snimanje. Kad radiš s glumcima, treba ti samo jedna soba i posle samo snimanje dođe kao egzekucija. Mi smo pripreme radili u parku, jer je bila korona. Snimanje je išlo brzo, jer smo sve dobro pripremili.

foto: Sense Production

Klara Hrvanović igra glavnu ulogu, a njemu baku tumači Olga Odanović. Kako je izbor pao baš na nju? Prošle su kroz kasting i mnoge druge velike glumice.

- Nikola Todorović Packe i ja smo najviše radili s decom. Jednom smo seli da pogledamo sve dublove, a najviše su nam držale pažnju scene između Klare i Olge. Prošlo je jedno 15 glumica kroz ceo proces. Njih dve su se najbolje uklopile, a najvažnije mi je bilo da ne moram da dokazujem da su one baka i unuka.

Žarko Laušević igra deo hrvatske porodice. Kako je izbor pao na njega?

- Tražili smo hrvatskog glumca, ali nismo uspeli da nađemo dramskog umetnika tih godina, jer je tamo deficit tog godišta na tržištu. I jednom trenutku je producent Milan Stojanović predložio da uzmemo srpskog glumca. On se setio Lauševića. Meni se ideja dopala. Mnogo ga volim kao glumca, ali se mi nikad nismo sreli, iako sam u poslu 30 godina. Laušević je veliki glumac i jedino je tražio da mu smanjimo broj replika. Glumci odbijaju da igraju kad imaju malo replika. Međutim, on je tražio da mu smanjimo ne zbog izgovora, nego zbog lika. Žarko je odlučio da je on toliko u svojim mislima da veoma malo govori. To je kao kad je Marlon Brando u "Apokalipsi" tražio da mu se ne vidi lice. To je bio njegov uslov da bude u tom projektu. Isto je tako dobro ispalo i ovo s Laušem.

Šta vam je otac Vladimir Andrić rekao tokom priprema za film?

- Najviše žalim što mu nisam pokazao film. Čuvao sam da ga pogleda u nekoj kasnijoj fazi i da mi kaže najfinije primedbe. Međutim, preminuo je i nije gledao film. Grize me savest jer nije pogledao ni "Leto kada sam naučila da letim", kao ni seriju "U zagrljaju Crne ruke" na kojoj je radio. Najviše mi je pomogao u radu na scenariju. On je uspeo da ga dopiše mojom glavom, ali bolje. Vrlo su retki takvi ljudi.

foto: ATAImages

Da li ste imali dilemu kako da završite film?

- Nismo se slepo držali romana. Jasminka nam je dala odrešene ruke. Imali smo dilemu oko kraja, kao i oko svake scene.

Kada ćemo gledati nastavak "Munja"?

- Priča se razvija. Novac je problem. Nemamo još budžet. Kad će biti film, ne umem da kažem, jer nisam siguran šta će se desiti s tim projektom. U životu nisam sujeveran, ali u filmu jesam.

foto: Promo

Kurir.rs, Ljubomir Radanov

Bonus video:

02:25 Žarko Laušević iskreno o glumi, otkrio detalje NOVE ULOGE