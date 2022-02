OTKRIVAMO! DŽONI DEP PRAVI IZLOŽBU SVOJIH SLIKA U BEOGRADU: Holivudski glumac odmah prihvatio predlog! SVETSKA PREMIJERA

Holivudski glumac Džoni Dep, koji je ove nedelje odlikovan od predsednika Srbije, mogao bi uskoro u Beogradu da ima prvu svetsku izložbu svojih slika.

Naime, on se, osim glumom, bavi i slikanjem, a predlog o izložbi iznela mu je tokom ovonedeljenog susreta ministarka kulture Maja Gojković. To mu se, kako otkriva Gojkovićeva za Kurir, izuzetno dopalo.

foto: Zorana Jevtić

- Mi smo se upoznali i ranije. Uvek se iskreno iznenadim kada vas tako velike zvezde zaista prepoznaju, pa vam se i obraduju. Posle dodele odlikovanja sedeli smo pola sata i razgovarali. Meni se svideo jedan njegov intervju koji se nedavno pojavio u Veniti feru, a u kojem je pričao o nekim aspektima umetnosti koji nisu toliko poznati kod nas, a kojima se on bavi - muzikom i likovnim stvaralaštvom. Spontano sam mu predložila da napravi svoju prvu svetsku izložbu upravo u Beogradu. On je to prihvatio i rekao mi je da će mi poslati fotografije svih svojih radova. Veoma se zainteresovao za taj predlog - navela je Maja Gojković za Kurir.

Kurir.rs

Bonus video:

02:16 DŽONI DEP U BEOGRADU: Koji je razlog dolaska velike zvezde?