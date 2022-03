DA SE NAJEŽIŠ! O SRPSKOJ HEROINI PEVAJU ŠVEDSKI METALCI: Sabaton o hrabrosti Milunke Savić, a rasplakali nas i OVIM! (VIDEO)

Švedski "power/heavy" metal sastav Sabaton objavio je novi album The War to End All Wars. Na albumu se, između ostalih, našla i pesma "Lady of the Dark", posvećena junakinji Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, Milunki Savić.

"Milunka Savić je bila Srpkinja koja je zauzela mesto svog brata u vojsci. Delimično prerušena u muškarca, na kraju se našla među najodlikovanijim vojnicima Prvog svetskog rata", naveli su iz benda, a prenosi sajt serbian-metal.org.

Napisan i snimljen tokom globalne pandemije KOVID-19, konceptualni album sa 11 pesama još jednom duboko uranja u zverstva, čuda i događaje vezane za Prvi svetski rat početkom 20. veka. Album je dostupan u velikom broju ekskluzivnih formata, uključujući LP, CD i kasete, od kojih će većina biti dostupna u limitiranim tiražima.

Da podsetimo, Sabaton je takođe posvetio pesmu hrabrim srpskim vojnicima u bici za Beograd u Prvom svetskom ratu, "Last Dying Breath", koja je u međuvremenu postala veliki hit na našim prostorima. Ne sumnjamo da će tako biti i sa pesmom "Lady of the Dark".

(Kurir.rs/A.M.)

