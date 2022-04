BILJANA SRBLJANOVIĆ SLOMLJENA ZBOG SMRTI MIJAČA: Kad joj je umro OTAC, uradio je nešto što mu nikad NEĆE ZABORAVITI

Pozorišnog reditelja Dejana Mijača, koji je preminuo pre dva dana u 88. godini u Beogradu, svi su voleli. Ostavio je iza sebe 135 pozorišnih predstava, među kojima su bile i drame Biljane Srbljanović, koja se od njega oprostila potresnim rečima preko Fejsbuka.

- Dejan Mijač, popovski sin, mene nekrsta voleo je i cenio nežno. Kasno smo se spojili, zahvaljujući kumu Svetozaru Cvetkoviću, koji mi tada nije bio kum, nego upravnik. Cvele mi je rekao da treba da mu priđem i da mu kažem da želim da mi on režira komad, jer on sam već želi, ali čeka moj znak. Ja sam mu prišla, predstavila se i rekla. I od tada smo bili jedan čudan par - piše Srbljanovićeva.

Zajedno su radili tri njena teksta, a prisetila se i prvog gostovanja u Zagrebu nakon rata s JDP.

- Kad smo jednom bili u Zagrebu, prvi put kao pozorište posle rata zvanično tamo, pa ujutru sedimo u onoj gradskoj kavani ili kako se zove već. I pričamo i ja gledam. Predstava koja me je prelomila da želim da pišem bila je "Mrešćenje šarana". Vodila me je mama, jer nije imala s kim da ide. Ta bolna ironija, taj porodični haos prelomljen kroz tragediju društva, sa istorijskim posledicama, to je ono što ja pišem i danas dan. I ja nekako shvatim, tu, uz zagrebačku kafu sa previše šlaga, što nisam smela da vratim da ne ispadnem prosta Srpkinja, da sam sve u životu napisala i izmislila zato što sam sa 15 godina gledala Miča - navodi dramska spisateljica.

Biljana Srbljanović družila se s velikim profesorom i privatno.

- Kad mi je tata umro, došao je na sahranu, na minus sedamnaest, a da mu nisam ni tražila da bude tu. Cvele mi je bio na drugoj iznenadnoj sahrani, tadašnjem mužu sam rekla da nema potrebe da sebi kvari Božić i dolazi, ne znam šta mi bi. Mič je došao sam od sebe. Poljubio me je u glavu i stajao u ledenoj kapeli do kraja. Posle je nestao, nisam ni stigla da mu zahvalim. Da me ne bi prekorio da se za to ne kaže hvala. Njegov odlazak je kraj jedne istorije i jednog sveta. Zbogom, profesore, doviđenja, vidimo se, lepi moj Mič - završava svoj tekst Srbljanovićeva.

