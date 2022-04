ZBOGOM, DRAGI PRIJATELJU, BIO SI TAJNA: Emotivni govor na komemoraciji Dejanu Mijaču, muk u celoj sali (VIDEO)

Poznati pozorišni režiser, Dejan Mijač je preminuo u 87. godini, a tim povodom se održava komemoracija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.

foto: Zorana Jevtić

Brojne kolege i prijatelji došli su da se oproste od Mijača, a neki od njih su i Gordan Kičić, Nebojša Ilić, Ceca Bojković, Petar Benčina, Branka Petrić, Katarina Žutić, Paulina Manov, Vladimir Kostić predsednik SANU...

- Danas se opraštamo od velikog učitelja, prijatelja, reditelja, Dejana Mijača. On je ceo svoj život posvetio pozorištu i kao reditelj koji je režirao sirom cele Jugoslavije. Upravo na ovoj sceni je bila njegova poslednja predstava 2011. godine “Višnjik”, rekla je direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković Manojlović.

foto: Zorana Jevtić

Govor na komememoraciji, održala je i Vida Ognjenović, koja se osvrnula na bogatu karijeru Mijača:

- Snimci predstava su hladni, jer na njima se ne vidi koliko su njegove predstave smelo izazivanje stvarnosti. Sasvim neobično i svojevrsno ruganje svemu što je banalno. Kažu da za njega nije bilo tajni u pozorištu, zato što je on bio tajna. Verovao je u moć glume. Uspevao je da predstavama uvek da pun sjaj, ritam, deo po deo. U komediji je postizao Gogoljevski cilj, da gledalac shvati da se smeje sebi. Namučio se Dejan Mijač u našoj sredini falšera na svim nivoima. I evo, i danas mu kažem kao i mnogo puta ranije “Majstore, ništa nije bilo uzalud”. Zbogom Dejane, zbogom dragi prijatelju - rekla je Vida Ognjenović.

foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, Dejan Mijač, akademik i jedan od najznačajnijih domaćih pozorišnih reditelja preminuo je u utorak u Beogradu u 87. godini života, a svojim maestralnim režijama obeležio je ovdašnju kulturu.

00:43 Vladimir Kostić govori na komemoraciji Dejanu Mijaču

Rođen je 17. maja 1934. u Kraljevini Jugoslaviji, u Bjeljini, u porodici pravoslavnog sveštenika i učiteljice. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Valjevu, gde je živeo do prelaska u Beograd na studije.

foto: Zorana Jevtić

Završio je pozorišnu režiju na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu. Diplomirao je 1958. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Bio je stalni reditelj Narodnog pozorišta u Tuzli od 1958. do 1961, pa zatim Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu od 1962. do 1974, da bi od 1974. do penzije 1997. bio profesor pozorišne režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Režirao je 135 pozorišnih predstava, od prve „Plug i zvezde“ Šona O’ Kejsija u Tuzli 1956, do poslednje „Višnjik“ A. P. Čehova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, 2010. godine.

foto: Zorana Jevtić

Režirao je na mnogim scenama širom negdašnje Jugoslavije, prošle godine je postao akademik, odnosno primljen je u SANU.

foto: Zorana Jevtić