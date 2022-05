VREĐA ME KAD MI KAŽU DA SAM JUGONOSTALGIČAR Ljubiša Ristić nema ni trunku dileme JA SAM JUGOSLOVEN, BIO SAM I OSTAĆU

Prvi maj je praznik koji nas, između ostalog, podseća na neka stara, mnogi bi rekli i dobra vremena.

Jedan od simbola tih vremena je i reditelj Ljubiša Ristić, koji je gostujući u jutarnjem programu Redakcija na Kurir televiziji govorio o prazniku, ali se na insistiranje voditeljskog para Olja Lazarević i Goran Anđelković dotakao Jugoslavije i jugoslovenstva.

- Prvo i osnovno. Reći za nekog da je jugonostalgičar je greška. To su Jugosloveni. Ne znam šta je gore, da li nacionalisti ili jugonostalgičari. Ako neko voli Jugoslaviju, on je Jugosloven, to je stvar opredeljenja, bez obzira na to što više nema te zemlje. Postoji jugoslovenski kulturni prostor, postoji toliko stvari koje se vezuju za Jugoslaviju, da nema potrebe za nostalgijom. Jednostavno, treba biti ono što si i što osećaš - kaže Ristić.

Na pitanje da li se on oseća kao Jugosloven, bez oklevanja odgovara:

- Naravno, ja sam oduvek Jugosloven i levičar, ali nisam nostalgičan. U međuvremenu su nastali Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci... a tobož su nostalgični. Ko im brani da budu Jugosloveni? ja uvek govorim da je Jugoslavija tamo gde ja stanem nogom. To je moja stvar, to od mene zavisi i meni je važno. Dakle, reći jugonostalgičar je ružno. Time optužujete nekog poručujući da se upisao u slatko osećanje nacionalnoj pripadnosti - rekao je Ristić.

