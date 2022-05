TAJNE VINOVE LOZE DOBILE GEJ JUNAKE: Trendu iz AMERIKE nije odoleo ni slavni REDITELJ, a ovo su sve LGBT scene u SRPSKIM SERIJAMA

Nove epizode serije "Tajne vinove loze" publika prati s velikim nestrpljenjem svake večeri na Superstar kanalu i RTS, a provokativna porodična priča o ljubavi i vinu u drugoj sezoni dobila je i svoje LGBT junake.

Uticaj američkih serija vidimo sve više i u domaćim ostvarenjima. U priči reditelja Dejana Karaklajića sve je urađeno s merom, pa nema erotskih scena. Glumci Dragan Dragi Petrović i Ognjen Malušić, koji igraju Nemanju Smiljanića i Maksa, samo se drže za ruke.

- Pratiću te na Instagramu. Želim da dođeš da me posetiš - kaže stidljivo gost iz Amerike, a nešto više između njih prekida, kao u svakoj sapunici, lekar i porodični prijatelj Vere Smiljanić, koju tumači Sloboda Mićalović.

Led s ovim temom je probijen pre mnogo godina. Prvi gej poljubac videli smo u seriji "Vratiće se rode" u režiji Gorana Gajića. Vladimir Aleksić poljubio se s kolegom Igorom Filipovićem, što je predstavljao prvi francuski poljubac u jednoj domaćoj seriji između dva muškarca.

- Posle ove scene to bi trebalo da postane normalna stvar - rekao je tada Aleksić.

Predrag Azdejković očekuje da će LGBT likovi uskoro i kod nas biti prikazani kao i svim stranim serijama.

- Sve je počelo gej poljupcem u seriji "Vratiće se rode", pa smo imali gej likove u "Jutro će promeniti sve", "Azbuci našeg života", "Južnom vetru". Jako je važno uključiti LGBT likove u domaće filmove i serije jer živimo tu među vama, te je red i da smo vidljivi na televiziji. Time se smanjuju predrasude i mržnja prema LGBT osobama i smanjuje se netrpeljivost. Nadam se da ćemo uskoro videti i neku gej seks-scenu jer su LGBT osobe mahom prikazane kao aseksualne da ne bi previše uznemirile domaću publiku - kaže za Kurir Predrag Azdejković, urednik gej magazina Optimist.

LGBT junake viđali smo i u serijama "Sinđelići", "Istine i laži", "Ubice mog oca", "Državni službenik", "Jutro će promeniti sve" i nastavku "Bese". Reditelj Predrag Gaga Antonijević doneo je ovaj trend iz Amerike još 2016. godine, kad su krenule "Ubice", a to je pojačao i u "Državnom službeniku".

- Izuzetno podržavam gej populaciju i zalažem se da se njima dozvoli stupanje u brak. Kroz istoriju činimo veliku nepravdu tim ljudima. LBGT agent u seriji je moj mali doprinos ispravljanju te nepravde. Oni su možda bili najbolji agenti - rekao je tim povodom za Kurir Antonijević.

U "Besi" prvi put imamo prikazanog i kriminalca geja, kog je sjajno odigrao Darko Ivić.

- Presudno je bilo to što Joca ima tajnu, za koju misli da se nikad neće otkriti. Postalo mi je dosadno da tumačim likove iz krimi-miljea, tako da uvek tražim nešto posebno u liku što može da pokaže njegovo drugo lice. Ovde je definitivno bila inspiracija to što je moj lik pripadnik LGBT populacije, što do sada nisam imao prilike da tumačim - ispričao je Ivić.

Radovan Raša Vujović, Aleksandar Radojičić i Viktor Savić na filmu i pozorištu već su igrali gejeve. Raša je nekoliko godina u Bitefu igrao u predstavu "Izopačeni", koja je bila prva koja je izvedena u Prištini. Viktor je igrao gej fotografa u prvoj sezoni "Senki nad Balkanom", dok se Radojičić oprobao u takvoj ulozi u filmu "Patuljci s naslovnih strana".

