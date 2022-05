LAKŠE JE BILO DA POSTANEM GLUMAC, NEGO DA PRIZNAM DA SAM GEJ: Zvezda serije Dinastija otkriva nove detalje serije!

Popularni glumac iz Venecuele koji u rimejku čuvene "Dinastije" tumači lik Sema Džonsa, iliti seksepilne Semi Džo, za TV Ekran otkriva šta je ono što ovu seriju i danas čini uspešnom.

Rimejk popularne "Dinastije" vraća se na male ekrane četvrtom sezonom na kanalu FOX Life (ponedeljkom u 21 čas). I dok su nekada čuvenom vilom Karington defilovale Kristl i Aleksis, diktirajući modne trendove domaćicama širom sveta, nova verzija serije mudro se približila mladima. Jedna od glavnih zvezda serije, glumac Rafael de la Fuente, u ekskluzivnom intervjuu za TV Ekran otkriva koliko je zahtevno bilo dočarati lik Sema Džonsa, iliti seksepilne blondine Semi Džo koju je u originalu tumačila Heder Loklir.

foto: Fox

Jeste li gledali originalnu verziju serije?

- Odrastao sam u Venecueli, u Karakasu, gde je ova serija, pretpostavljam kao i u Srbiji, bila ultimativan hit. S obzirom na to da sam rođen 1986. godine, bio sam suviše mali da bih je gledao, ali sećam se da moja mama nije propuštala nijednu epizodu. Za vreme "Dinastije" ulice su doslovno bile prazne. Ljudi su je voleli jer je donela nešto drugačije na male ekrane. Potičem iz zemlje sapunica, pa je nama u Venecueli malo jasnije čime je ova serija zaludela svet. Prvi put ste u udarnom terminu mogli da vidite ženu koja nije u senci muškarca, ženu negativca, zatim homoseksualca, sve je to bio veliki šok za ono vreme.

Koliko je nova verzija drugačija?

- Osnova je i dalje tu, ali je morala da pronađe novu publiku. Prošlo je više od tri decenije od vremena kada su se Kristl i Aleksis tukle u bazenu svakog drugog dana, a Stiven ocu rekao da je gej. Danas takve stvari nisu toliko šokantne. Živimo u eri društvenih mreža i rijalitija kada do prve kafe već proživimo više šokova nego što ih je imala originalna "Dinastija" za deceniju emitovanja. Zato smo se okrenuli mladima.

foto: Fox

Blejk, Kristl i Aleksis nisu više glavni akteri serijala?

- I dalje je to njihova priča, ali ova "Dinastija" otišla je korak dalje i pokazala nam kako su gresi ove starije generacije uticali na živote naslednika. Bez sumnje Felon, Stiven, Semi Džo i ostali mlađi likovi sada vode priču, ali zbog toga što se negde posle prve sezone publika identifikovala sa njima, što je produkcija naravno prepoznala i pogurala ih u prvi plan. Kao Sem Džons imali ste dva ozbiljna zadatka - da nasledite čuvenu Heder Loklir, ali i da ženski lik pretvorite u muški. Koji vam je bio teži? - Definitivno ovaj drugi, jer kada sam jednom stvorio Sema on je postao sasvim nov junak. Nema toliko dodirnih tačaka sa Semi Džo, i to je donekle i bio moj cilj. Nisam želeo da ponovim ono što je Heder sjajno uradila u originalu, jer sam znao da je put imitacije loš. Opčinjen sam Semom, jer ima dozu ludila u sebi koja život čini lakšim. Voleo bih da sam u nekim životnim trenucima imao njegovu ekscentričnost i odvažnost.

foto: Fox

Ima li sličnosti između vas i Sema?

- Više nego što možete i da zamislite (smeh)! Obojica smo rođeni u Karakasu, odrasli u Venecueli i došli u Ameriku tragajući za svojim snovima. Doduše, ja da bih se ostvario kao glumac, on da bi se udao za Blejkovog sina Stivena. Iako je u osnovi dobar, vremenom se pokazalo da novac zaista menja ljude, pa smo videli i da se Sem, inače sestrić Kristl, lako prilagodio životu u bogatstvu. Međutim, u novim sezonama, on se polako vraća sebi.

Teška unutrašnja borba Lakše je bilo da postanem glumac, nego da priznam da sam gej Koliko je bio težak put od Karakasa do Holivuda? - Nije bio toliko težak jer je moj otac rano primetio moju sklonost ka glumi. Još u Venecueli imao sam priliku da se okušam u nekoliko telenovela gde sam igrao manje uloge. U Americi slavu sam stekao u tinejdž serijama, nakon čega sam dobio ulogu u seriji "Imperija", a zatim je usledila "Dinastija". Ipak, uporedo sa tim išla je moja teža unutrašnja borba, da priznam sebi i svetu da sam homoseksualac, koja je trajala čitavih 20 godina. Voleo bih da sam u tim trenucima za prijatelja imao nekoga kao što je Sem Džons.

Kurir.rs / Tv Ekran: Nikola Dražović

