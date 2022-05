ANA LEČIĆ O DRŽAVNOM SLUŽBENIKU I DUGU MORA 3: Srećna sam što dobijam zahtevne role!

Dok govori o svom zadatku u novoj sezoni "Državnog službenika", ova mlada glumica otkriva šta čeka njenu Olgu u trećem nastavku serije "Dug moru" i ističe da bi volela da podeli kadar s ocem Branislavom Lečićem

Mlada glumica Ana Lečić osvojila je srca publike ulogom buntovnice Olge u seriji "Dug moru" kada je još pre tri godine dobila priliku da deli kadar s Draganom Mićanovićem, Nadom Šargin i Bojanom Maljević. Dok u Crnoj Gori snima već treću sezonu o ovoj toploj ljudskoj priči koja ima mitske elemente isprepletane sa dramom i trilerom, u razgovoru za TV Ekran Ana govori i o svojoj ulozi u seriji "Državni službenik", koju trenutno pratimo na Superstar kanalu, ali o odluci da školovanje nastavi negde u Evropi.

Da li vam je teško palo uklapanje sa ekipom "Državnog službenika"?

- Za mene, konkretno, kad god dolazim u novu ekipu postoji određena vrsta treme i odgovornosti, jer su to ipak uigrane kolege koje su snimili već dve sezone zajedno. Ali, odmah sam se osetila prihvaćeno, jasno mi je bilo šta radim, pričali smo stalno. Kolege su bile divne, tako da je sve prošlo kako treba.

foto: Damir Dervišagić

U seriji igrate detektiva. Kako je bilo u njenoj koži?

- Ona u seriju dolazi po zadatku, unosi nemir u ekipu i upušta se u nešto što ni sama nije svesna koliko može da bude rizično i kasnije snosi posledice toga.

Koliko vam znači što opet igrate jaku ženu?

- Mislim da je reč o sreći koja me prati. Sad se dosta snima i pišu se više takvi ženski likovi. Ranije su žene bile u službi muškaraca, kao supruge, majke i sestre, a sad su zasebni moćni likovi koji imaju bogat unutrašnji svet. Mogu da kažem da sam zahvalna i srećna što su me na početku karijere pratili inspirativni i zahtevni ženski likovi.

Igrali ste u filmu "Dara iz Jasenovca". Da li je lakše snimati moderne priče ili istorijske?

- Uživam u oba žanra. Mnogo volim epohe, jer mogu na trenutak da živim u nekom drugom vremenu. To je uzbudljivo za glumca na više nivoa. Zadatak je zadatak, svi imaju sličnu pripremu, a mene raduje taj proces, nebitno da li je u pitanju epoha ili savremena priča.

Kad ćemo vas gledati u pozorištu?

- Na pauzi sam sada zbog obaveza na filmu. Igram predstavu "Putujuće pozorište Šopalović" u kojoj imam epizodnu ulogu. Trenutno sam fokusirana na kameru, pozorištu ću se vratiti kad bude prilike.

Vaš otac Branislav Lečić takođe je glumac. Razmišljate li o tome da radite zajedno?

- Nismo još o tome razmišljali. Ima vremena. Savetujete li se sa njim oko uloga? - Razgovaramo naravno, oboje smo u istoj branši. Kad imam neku dilemu obratim se njemu, takođe i on meni.

Ima li danas mladi glumac tu privilegiju da odbije nešto što misli da nije kvalitetno?

- Bila sam u takvoj situaciji i mislim da može. Naravno da je teško kad nema posla. Ne osuđujem one koji prihvataju poslove koje inače ne bi radili. Za neke ljude najvažnije je da rade i rad im je prioritet. Sami moramo da odredimo za šta nismo, a za šta jesmo. U svojoj kratkoj karijeri imala sam situacije gde sam morala da kažem ne.

foto: Stefan Vacić

Fakultet polako privodite kraju?

- Završila sam treću godinu, tako da sad imam diplomu, ali ostala mi je još jedna godina mastera.

Bila je neka ideja da studirate i u Americi?

- Razmišljam često o masteru i vuče me da studiram preko i upoznam kako rade tamo i njihovo tržište, ali to će sve biti blagovremeno. Treba naći odgovarajuću školu, pauzirati život ovde, naći novac. Mislim da ću, kad bude bio neki bolji trenutak, preduzeti akciju po tom pitanju. To će me obogatiti u smislu novih poznanstva, učenja novog jezika što je meni veoma zanimljivo.

Vidite li sebe u Holivudu?

- Sarađujem sa agentima iz Berlina i Rusije. Bilo je kastinga za Ameriku, a trenutno sam fokusirana na seriju "Dug moru".

Gde je Ogla u novom nastavku?

- Olga je u jednom velikom haotičnom emotivnom uraganu u trećoj sezoni. Njen život se za 180 stepeni menja i mora doći i do velikog pucanja, ali sve da bi na kraju uradila veoma važnu stvar za nju i ljude oko sebe i isplivala jača.

Šta je novo u trećoj sezoni?

- Imamo još novih likova i više epizoda nego u prethodne dve sezone. Novina su reditelji. Novih 16 epizoda će raditi Leon Lučev i Milica Li Filipovski. Imam osećaj da su prethodne dve bile samo priprema za treći nastavak.

Ko će biti veliki pojačanje nove sezone?

- Seka Sablić. Ona na Rosama, gde snimamo seriju, ima kuću i dobro poznaje taj teren.

Da li će ljubav s Rnjom pobediti sve prepreke?

- Možda. Ne znamo ni mi, još nije napisan kraj (smeh).

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

