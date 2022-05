SRAMOTA ME JE DA GLUMIM SCENU U KOJOJ MI SILUJU ĆERKU! Danica Ristovski o glumi i ulogama: Ja sam surovi profesionalac

Kada je pre nekoliko dana popularna serija "Igra sudbine" doživela svoju 500. epizodu velika glumačka ekipa proslavila je ovaj veliki jubilej na najbolji mogući način.

foto: Damir Dervišagić

Bilo je tu smeha i pesme, ali i ozbiljnih razgovara, a glumica Danica Ristovski ovom prilikom je otkrila kako se oseća snimanjem ove serije:

- Lik Lile i ja imamo puno sličnosti. Ja sam, kao i Lila, transparentna, otvorena, pravdoljubiva i kada nekog volim, njemu dajem sve. Umem i ja da iznervirana, ja sam među najstarijima u ekipi i umem da izgrdim, ali moram da priznam mlade kolege me razumeju i uvažavaju.

Godina koja je ostala iza Danice vrlo je teška i propraćena razvodom od njenog kolege Lazara, te je glumica sada otkrila kako se oseća:

- Ne treba nikad pokazivati ono što je intimno. Ono što je duboko to je moje. Dakle to je moja stvar. Ja sam surovi profesionalac, komandos, kod mene nema levo desno, ja znam šta je moj zadatak i tako se i ponašam.

foto: Dragana Udovičić

- Kada krenete u glumački život, onda svaku ulogu koju glumac radi on otkriva i ulogu i sebe i to je pitanje mere. Koliko ćete otkriti sebe kroz ulogu. Ja lično kao glumica volim da iznenadim pre svega sebe, samim tim i publiku. Želim da budem neočekivana, a to je pitanje glumačke slobode. Ja sam odigrala mnogo uloga i u savremenom i u klasičnom reportoaru, a sada u ovom trenutku ne postoji uloga koju bih ja želela, ali ne zato što sam neambiciozna, već jer me ova uloga okupira - rekla je Danica o ulogama, pa otkrila koja joj je posebno emotivna:

foto: Damir Dervišagić

- Postoji jedna scena u predstavi "Kad su cvetale tikve" u kojoj je mene sramota da glumim. To je tako potresna scena da se ja osećam loše da dodam bilo šta osim brutalno iskrenih osećanja. To je scena kada siluju moju ćerku koja se posle toga obesi. Tada pokazujem kako se zaista osećam. To je za mene jedan veliki trenutak istine. Ja nemam nikakvog glumačkog stida, posle toliko godina rada naučila sam da procenim šta moj iskreni glumački trenutak zaslužuje.

Danica je otkrila i šta je njena sreća.

- Moja sreća to je moja prodica - rekla je Danica.

