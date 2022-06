UMETNIKA SUJETA TERA DA BUDE BOLJI! Nele Karajlić o spektaklu Rok el klasiko, najboljoj RAKIJI i nastavku serije SLOŽNA BRAĆA

Rok muzičar Nele Karajlić odavno je svojim delovanjem na sceni dokazao kako umetnost nema granice. To što će 21. juna na stadionu Tašmajdan održati koncert s violinistom Stefanom Milenkovićem "Rok el klasiko" biće još jedna potvrda te teze. Baš na Svetski dan muzike, njih dvojica još jednom će spojiti klasiku i rokenrol u intimnijem krugu prijatelja i kolega kao što su to već uradili u Narodnom pozorištu u Beogradu, ispred Crkve Svetog Marka, kao i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u okviru manifestacije Dubai ekspo 2020.

foto: Sajen Duta, promo

- Saradnja sa Stefanom jedno je potpuno novo iskustvo, koje će sigurno prevazići sve što sam radio pre. Ovaj projekat predstavlja želju da zajedničkim trudom napravimo uzbuđenje za nas i publiku. Najvažnije mi je da sam sebi nađem inspiraciju koju ću podeliti s ljudima na bini i u publici. Duboko sam uveren da će to biti nešto najuzbudljivije što sam do sada radio - kaže muzičar, koji smatra da muzika ne poznaje razlike.

- Predrasuda je da klasika i rok muzika ne idu zajedno. Svaka muzika je muzika i može da se spaja s bilo kojom muzikom. Ono što Stefan i ja želimo da uradimo jeste da relaksiramo odnos između žanrova. Želimo da odnos male raje prema klasici bude otvoreniji, a da staru raju podsetimo na dobri stari rokenrol - objašnjava Karajlić i dodaje da se Zabranjeno pušenje ove godine sigurno neće okupiti na zajedničkom koncertu.

foto: Promo

- Podržavam svaki rok bend. Svako ko uzme instrument u ruke i poželi da izrazi svoju emociju, da stane pred publiku i svojom pesmom prodrma, rasplače, ja podržavam. To je jedna plemenita rabota - ističe Nele, koji se u proteklom periodu na televizijsku scenu vratio nastavkom čuvene TV serije "Složna braća - Next Đeneration".

foto: Printscreen/Prva TV

- U pripremi je treća sezona, imaćemo nove priče, ali će akteri ostati isti. Zajednička energija svih nas je usmerena ka novim dimenzijama. Uz osam stalnih glumaca, tu je i preko 30 novih likova koji će se pojavljivati kroz epizode - otkriva muzičar.

foto: Nemanja Nikolić

Nele je scenario za novu verziju čuvene serije pisao sa svojim naslednikom Srđanom Jankovićem, koji je u prvoj sezoni bio i pomoćnik reditelja.

- Mislim da je Srđan bolji od mene. Ima vizuru sveta mladog čoveka, to je uvek sveže i inspirativnije od čoveka koji je malo umoran od života, kao što sam ja. U podeli posla između nas dvojice on je taj koji pokreće teme i pravi zaplete važne za priču, a ja sam taj koji ih presvlači kroz svoju odeću i ubacujem u dijalog. Svaki umetnik mora da ima svoju sujetu, jer ga ona tera da bude bolji. Advokat ne bi smeo da bude sujetan, ali umetnik mora da bude. Između mene i Srđana još postoji odnos otac-sin, tako da on ne može da bude toliko oštar prema meni koliko ja mogu prema njemu - zaključuje Karajlić.

Na Kosmaju pečem rakiju Nele se među prvim umetnicima izdvojio iz gradske buke i rešio da živi na planini nadomak Beograda, gde s porodicom uživa u čarima prirode. - Kupio sam kuću staru 100 godina na Kosmaju i malo je sredio. Pravim rakiju, a supruga kuva džem, podelili smo se. Ove godine je kruška odlična, kajsija onako, šljiva nije dobra, ali mislim da će grožđe biti fenomenalno i vino će teći kao mleko - s osmehom kaže Karajlić.

Kurir.rs M. Kostić - A. Stojanović

Bonus video:

00:32 NELE KARAJLIĆ NASMEJAO REGION! Evo kako da čestitate Novu godinu u ponoć! (KURIR TELEVIZIJA)