EVO OMILJENE MUZIKE PATRIJARHA PORFIRIJA: Podelio listu pesama koje su uticale na njega i inspirisale ga, kako vam se čini? VIDEO

Patrijarh srpski Porfirije je gostovao na Radiju 202 gde je sa slušaocima podelio svoje omiljene pesme, one koje su uticale i inspirisale njega i ljude njegove generacije.

- Omiljena Dvestadvojka u sredu, u podne, emitovaće desetak pesama koje sam rado slušao. Ovo je prilika da izrazim naklonost prema radiju kao mediju i posebno prema Dvestadvojci uz koju sam u mladosti proveo mnoge lepe sate", napisao je na svom Instagram nalogu patrijarh Porfirije.

U ovoj nesvakidašnjoj emisiji, on je predstavio svoj izbor pop i rok pesama koje su obeležile njegove mladalačke dane, a koje i danas imaju posebnu simboliku.

Patrijarh je rekao da sada više sluša klasiku, instrumentale, džez.

- To je muzika koja ne ometa vođenje razgovora, ne ometa posao - rekao je u rođendanskoj emisiji Radija 202. Inače, Radio 202 puni 53 godine, a u sklopu obeležavanja tog jubileja je upravo i patrijarhovo gostovanje.

Patrijarhova prva najznačajnija i najomiljenija pesma je Led Zeppelin "Imigrant song"

Druga na listi je "Dance Me to the End of Love", Leonarda Koena, a Porfirije se dotako i same simbolike pesme.

- Koenovi stihovi o plesu do kraja ljubavi, deci koja se nisu rodila, violina u plamenu su nadahnuti stradanjima u Holokaustu. Tada su gudački kvarteti sačinjeni od logoraša svirali dok su njihove sapatnike spaljivali i gušili u gasnim komorama.

Doživljavam je kao molitvu za sve koji su stradali u ratovima i koji i dalje stradaju. To je simbolika koja se tiče svakog dobronamernog čoveka, koji razume da je život dar od Boga, život nam je dat da ga iskupimo, da ga ipunimo lepotom, vrlinom, ljubavi - rekao je.

Snažan utisak je ostavila i pesma, "Šumadijski bluz", legendarne kragujevačke grupe Smak.

- Kada se ne osećam dobro, kada imam neki problem, kad ne nalazim potencijal u sebi i kao hrišćanin znam da postoje drugačije duhovne metode, ali kad god bih ulazio u bezizlaze, lagano, lagano bih se podigao slušajući je..Da tako kažem, izvodi me na zelenu granu - ispričao je srpski patrijarh.

On je objasnio je i razloge zbog kojih je prihvatio poziv Radija 202 i pripremio svoj izbor pesama.

- Želeo sam da iskoristim vaš poziv da pošaljemo poruku pre svega mladima, koji i danas slušaju muziku sa radija, kroz koju će moći, eto, da steknu nekakav utisak šta su generacije kojoj ja pripadam slušale u svojoj mladosti. I još dodatno da pošaljem poruku, ako tako mogu da kažem, da su i sveštenici ljudi iz naroda, da su to neki ljudi od nas koje smo mi uspeli kao narod da iznedrimo da bi mogli da služe svetu liturgiju, ali da su i oni delili, kao što i danas dele, sve vrednosti kojima živi jedan narod.

To je slučaj i sa patrijarhom. I podrazumeva se da vole muziku. Sada sam pripremio samo delić pesama i izvođača koje sam slušao u mladosti. Verujem da ćemo slaviti još mnogo, mnogo rođendana, pa eto onda prilike da listu produžujemo i proširujemo od onih dana kada sam ja bio mlad, pa kroz vreme, sve do naših dana", rekao je patrijarh Porfirije u razgovoru za Dvestadvojku.

Četvrta pesma iz filma Sema Pekinpoa "Pat Garrett and Billy The Kid" iz 1973. godine ga podseća na dane koje je proveo u Kinoteci u Kosovskoj kao student, a tako odaje i počast Nobelovcu, Bobu Dilanu jer oslikava senzibilitet patrijarhove generacije.

Naravno, Bob Dilan i "Knockin' on heaven's door".

Pomenuo je i Bulata Okudžavu i pesmu "Molitva Fransoa Vijona" koji je izveo za film Dušana Makavejeva "Misterija organizma" i još malo ostati u mraku Kinoteke.

- Arsen Dedić, "Zagreb i ja se volimo tajno" su bili inspiracija da ja jednu zbirku svojih intervjua nazovem "Zagreb i ja se volimo javno" - rekao je patrijarh koji je pre toga bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski.

- Postoji veza između Zagreba i mene, a njemu dugujem mnogo - završio je priču o ovoj Arsenovoj pesmi.

Kometari slušalaca su bili veoma pozitivni i svi su bili oduševljeni njegovim muzičkim ukusom.

- Neka umetnička dela bilo likovna ili muzička, književna ili scenska, čim se pojave nije im potrebno vreme da se prepoznaju kao vredna, već odmah dobiju na značaju, a takav je album Idola "Odbrana i poslednji dani", a jedna pesma je posebna jer se pojavljuje ime Gospodnje, a na omotu albuma je deo svešteničke odežde, a milslim i da je ćirilica bila upotrebljena prvi put na takav način.

Bilo je drugačije, ne samo da pevušimo i đuskamo, nego i da se zamislimo i zagledamo u sebe. Posle tog albuma pojavilo se mnogo mlađih grupa i pojedinaca počeli da slede taj put, ali i da kopaju svoju brazdu - a patrijarh je poželeo da čuje "Odbranu" sa pomenutog albuma koji je proglašen najboljim jugoslovenskim albumom svih

- Na Spasovdan je pevao Cane iz "Partibrejkersa" sa "Veronauksima" (deca koja idu na veronauku i otpevali pesmu "Molitva", ali sa tog albuma postoji još jedna pesma - "Hoću da znam" . Cane je moj prijatelj i brat i napravio je nešto što spada u najbolje stvari naše rok scene - rekao je Porfirije.

Za srpskog patrijarha Korni grupa spada u velike i svetske grupe simfo-rok pravca kao što su grupe Yes (Jes), Emerson, Lejk i Palmer, a poželeo je da čuje pesmu "Etida" i njenu liriku uporedio sa Momčilom Nastasijevićem i naglasio je da je Korni grupa sam vrh simfo rok muzike.

Sluašaoci su se i dalje oduševljavali muzičkim ukusom patrijarha, a mnogi su se i zahvalili njegovoj svetosti.

- Voleo bih da se setimo naših kumova Grka. Imao sam priliku da nekoliko godina živim u Atini. Njihov rok je manje poznat ali bih izdvojio grupu Afroditina deca (Aphrodite's child) i njihovog pevača Demisa Rusosa i Vangelisa, čuvenog kompozitora koji je skoro preminuo. On je dobio Oskara "Vatrene kočije". Međutim, vratiću se na pesmu sa početka njihove grupe: It's five o'clock.

- Želeo bih da se setim mog prijatelja i brata Velje Pavlovića. Velja je voleo Partibrejkerse i bio je dobar prijatelj i sa Canetom. Pored toga je izdao i serijal "Duhovnici" u kome su prvi put govorili monasi i sveštenici. U znak sećanja na njega izabrao sam još jednu pesmu Leonarda Koena. U znak sećanja na Velju Pavlovića, voleo bih da poslušamo još jednu pesmu Leonarda Koena - završio je patrijarh.

