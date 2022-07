HVALA TI NA SVEMU I ZBOGOM! Poznati se opraštaju od CVEJIĆA: Milan Marić, Seka Sablić i Bule Goncić tuguju zbog kolege!

Popularni glumac Branko Cvejić, preminio je danas u 75. godini, a mnogi su slomljeni zbog odlaska legendarnog Baneta Bumbara.

Smrt legendarnog glumca za svega nekoliko sekundi slomila je celo područje bivše Juge, koje će zauvek pamtiti čuvenu seriju "Grlom u jagode" u kojoj je Branko igrao glavnu ulogu.

Popularna glumica Mira Banjac oglasila se povodom smrti kolege, te je otkrila da iako nije radila sa njim jako je volela njegovu porodicu.

- Nisam radila sa njim. Bili smo prijatelji i volela sam njegovu porodicu - družila sam se sa njegovom ženom i sa njim. On je bio odličan glumac i dobar kolega. Bio je čovek koga je interesovalo šta se događa oko pozorišta i uvek je gledao da bude u njemu. Mnogo mi je žao.

Lidija Vukićević još uvek je zatečena tragičnom vešću:

- Juuu, pa kad? Ne mogu da verujem! Mi smo radili seriju "Bolji život" zajedno, znala sam Branka kroz posao. Iskreno, nismo se previše družili, ali mi je veoma krivo što to čujem. U šoku sam od kad ste mi rekli, teško mi je. Baš sam zatečena, mnogo mi je žao.

I Seka Sablić tužna je zbog njegovog odlaska:

- Nisam znala ni da je bolestan, ja nisam u Beogradu odavno. Mnogo mi je zao, stvarno sam zaprepašćena.

Bule Goncić jako je potresen.

- Molim,ipak je preminuo?! Au! Zvali su me, ali nisam znao detalje njegovog stanja, čuo sam samo da je jako loše. Uhhh, baš mi je žao, mnogo mi je žao. Najiskrenije saučešće celoj porodici, a posebno njegovoj ženi! Cvejića sam poznavao jako dobro i dugo. U srcu svih nas će ostati sigurno po svojim mnogobrojnim velikim ulogama, ali on je bio mnogo veliki čovek i dobar prijatelj. Privatno je bio veliki laf, Pantiću ga sigurno po njegovoj šarmatnoj prirodi. Bio je divna osoba i duvan čovek za druženje. Setimo se samo sa koliko je šarma i duhovitosti igrao "Grlom u jagode".... Bio je ozbiljno šarmantna osoba, umetnik koji je vodio Jugoslovensko dramsko pozorište preko 12 godina, ako se ja dobro sećam.... Ne znam, zatekli ste me... Ovo je velika tuga i veliki gubitak- rekao je i dodao za Kurir:

- Divan glumac i kolega, uvek je bilo zadovoljstvo družiti se s njim, bio je posvećen pozorištu koje je voleo i svom Jugoslovenskom dramskom pozorištu koje je veoma uspešno vodio. Prvo uz Jovana Ćirilova, a onda kao direktor u teškim vremenima uspeo je da ostvari neke od najznačajnijih predstava. Dobri duh i simbol Beograda kao Bane Bumbar u "Grlom u jagode", Beograda naše mladosti.

Milica Milša zauvek će ga pamtiti kao Baneta Bumbara:

- Svi odlasci su strašni, opraštanja i odlazaka junaka našeg djetinjstva - to sve boli. Prisecam se da sam ga poseldnju put zapravo videla na "Junaci našeg doba" - pre možda godinu dana. Mnogo je lepu ulogu tu napravio. Strašno. Sve mi je to strašno i jednostavno čovek ne želi da prihvati odlazak velikih ljudi, glumaca, prijatelja, kolega... Bane Bumbar - zauvek će biti taj Bane Bumbar, iako je napravio još sijaset predivnih uloga.

Povodom smrti kolege oglasio se i Branislav Lečić:

- Branko Cvejić je bio deo JDP, a jedno vreme i upravnik pozorišta. Sve nas je tu okupio u pozorištu. Bio je pre svega drug. Mnogo je teško. Ljudi odlaze, a o njima ostaju priče. Nadam se da ćemo taj njihov dobri duh moći da prenesemo na mlađe generacije koje dolaze.

Ni mlađa generacija nije ništa ravnodušnija po pitanju odlaska legendarnog glumca. Iskra Brajović napisala je na svom fejsbuk profilu:

- Ja ne umem više da sročim na koji način ovi odlasci otimaju fragment po fragment mog bezbrižnog detinjstva, ljudi koje pamtim od kad sam počela da pamtim... A da ne govorim o tome koliki su doprinos imali našoj kulturi, i koliko su već za života postali besmrtni... Vidimo se, jednom, Cvejo.

Mulan Marić kratko i jasno pokazao je koliko mu znači:

Hvala ti na svemu i zbogom!

