PRESTAO S RADOM BEND EMIRA KUSTURICE NO SMOKING ORKESTRA: Osnivač grupe zatečen odlukom slavnog reditelja i evo šta ima da PORUČI

Reditelj Emir Kusturica održao je krajem 2022. godine, tačnije 21. decembra, svoj poslednji koncert na čelu No smoking orkestra u pariskoj "Olimpiji".

"Nakon više od 20 godina koncerata širom sveta Kusturica je odlučio da okači gitaru i okonča svoju karijeru na čelu No smoking orkestra. U “Olimpiji“ će sastav održati svoj poslednji koncert", stoji na sajtu olympiahall.com.

I reditelj je obrazložio svoju odluku, a prenosi agencija Srna.

– Malo koja zemlja u svijetu postoji da nas nije ugostila i da mi nismo prenijeli svoje katarzično svojstvo koje smo povukli iz srpskog kola i praktično od kafanske muzike napravili nešto što je graničilo nekad sa džezom, nekad sa etno-džezom, jedan krosover koji je vrlo brzo, 2000. godine, postao dio toga što se zvalo vorld mjuzik – rekao je Kusturica.

On navodi da je muzički angažman sa No smoking orkestra bio jedna vrsta nastavka filma "Crna mačka, beli mačor".

– Imam utisak da je vrijeme da se jednostavno ta avantura, koja je trajala jako dugo i koja je produžena ruka filma, prekine u najkatarzičnijem momentu. U La Korunji sutra imamo nastup negde pred 50.000 ljudi i treba da proizvedemo isto ono kruženje naših bazičnih akorda i uopšte kompozicija, gde se zapravo atmosfera benda koji prolazi kroz katarzu lako prenosi na publiku, a onda se vraća lako nama i onda se to pretvara u jedan uzbudljiv događaj – objašnjava Kusturica.

On kaže da će bend Emir Kusturica i No smoking orkestra svirati i oproštajni koncert na Istoku, te napominje da će to možda biti u Moskvi.

Kusturica kaže da je njegov bend "patentiran na Zapadu".

– Mi zbog Soroševaca, zbog tog imitatorskog, zbog kič pozicije naše muzike, nikad nismo uspeli ni da sviramo praktično naš repertoar u Srbiji. Ali to nama nije ni bio cilj. Naš spektar je bio od Australije do Sjeverne Amerike, sve to smo zaokružili i to je sve bio na neki način produžetak filma – rekao je Kusturica.

Nele Karajlić zatečen je njegovim potezom.

- Ne znam za tu odluku. Evo sad to prvi put čujem. Kako god, No smoking orkestar je bila moja najveća ljubav i najveća kreacija. To je koncept u kome sam se do sada najviše ispoljio, dao najbolji deo sebe i kao osnivač i kao autor i izvođač. Taj deo mog života i dalje smatram najuzbudljivijim i najzanimljivijim. To je bio period u kome smo, svi zajedno, i Emir i bend i ja, uspeli da našu muziku nametnemo celom svetu i da je oni prihvate s bezrezervnim oduševljenjem. No smoking orkestar je, bez sumnje, bio vrhunac naše muzike u svetu - izjavio je muzičar u novogodišnjem razgovoru za Kurir.

