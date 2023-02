KADA RODITELJI NISU U STANJU DA SE BAVE DETETOM, STARIJI BRAT MORA: Marko Grabež povodom premijere novog filma o porodici i slavi

Film "Usekovanje" reditelja Siniše Cvetića i scenariste Davida Jakovljevića premijerno je prikazan večeras u MTS dvorani, a jednu od glavnih uloga tumači Marko Grabež.

Dramski umetnik u ostvarenju o propasti porodice koja više ne živi zajedno, a sreće se na slavi, oživeo je lik Dušana, starijeg brata glavnog junaka Jovana, koga tumači Pavle Mensur.

- Lik Dušana, koga igram, nekako je, nažalost, svima nama poznat. On je stariji brat unutar jedne disfunkcionalne porodice i pokušava da napravi nešto bolje i nekako pobegne od onoga što mu je genetski kod, a to je malo teško. Kada roditelji nisu u stanju da se bave detetom, stariji brat mora da preuzme ulogu roditelja. On konstantno prati mlađeg brata jer on nije dobro, a to je ono što Dušan ne želi - rekao je Grabež.

Radnja filma dešava se u jednom danu, za slavskim ručkom, a glumac je otkrio da njegova porodica nije slavila slavu, te da se s tim običajima susretao kod prijatelja, ali da nijedna slava nije imala ovakav obrt.

- Ja slavu nisam slavio, moji takođe, ali išao sam na slavu kod drugih. Sva sreća, nikada nismo imali ovakvu situaciju da se desi propast jedne porodice. Ne bih to poželeo nikom - otkrio je glumac.

Crnu ovcu porodice oživeo je mladi glumac Pavle Mensur, a Marko Grabež je otkrio da li se i on nekada osećao kao neko ko joj ne pripada.

- Mislim da se svi tako osećamo s vremena na vreme - objasnio je dramski umetnik.

S kolegom koji igra njegovog mlađeg brata ostvario je bratski odnos i van seta.

- Pavle glumi mog mlađeg brata, a ja sam njegov stariji brat. Kakav odnos bismo mogli da imamo. Jedan bratski odnos, iskren i bez zadrške - zaključio je Grabež.

Pored Grabeža i Mensura, u filmu se pojavljuju Bojan Ćirović i Aleksandra Balmazović kao roditelji, zatim Anita Ognjanović, Zlatan Vidović, Dubravka Kovjanić, Milica Janevski i drugi.

