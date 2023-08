LEPOTOM OSVOJILA ČITAVU NACIJU I POVUKLA SE NA VRHUNCU SLAVE: Ćerka je poznatog glumca, a iza njene lepote se krije mnogo bola!

Dodelom Zlatnog Platana, nagrade za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu u kompleksu "Kukurića vrtovi" počeo je 11. Festival mediteranskog i evropskog filma u Trebinju.

Ovogodišnji laureati Zlatnog Platana su glumci Vladica Milosavljević i Filip Šovagović, piše FCS.

foto: Centar Film

Vladica je tokom dugogodišnje karijere ostvarila zapažene filmske i pozorišne uloge. Snimila je prvi triler u bivšoj Jugoslaviji sa Irfanom Mensurom i Enom Begović.

"Igrao sam sa pokojnom Enom Begović i Vladicom Milosavljević. Svi su mi govorili da je to pogrešna podela što mi ženu igra Ena, a ljubavnicu Vladica", ispričao je glumac u ispovesti za Kurir.

foto: Centar Film

Vladislava je ćerka istaknutog srpskog glumca Dragoljuba Gule Milosavljevića, međutim otac joj nije bio podrška kada mu je saopštila da je i ona izabrala njegov životni put. Kao što je sama svojevremeno ispričala, dugo je sumnjao u njen talenat i trebalo mu je mnogo vremena da prihvati njen rad.

foto: Printscreen/Youtube

Taman kad je talentom i lepotom osvojila čitavu naciju, u jeku popularnosti, odlučila je da se privremeno povuče sa scene. Razloga je bilo nekoliko - rat, brak i majčinstvo.

Iz predstave Razbijeni krčag Igora Vuka Torbice foto: JDP

Nakon pauze od nekoliko godina, vratila se na pozornicu i filmsko platno. Ipak, tada tri godine nije igrala u svom matičnom, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, jer kako su joj saopštili "nije bilo uloga", pa joj je smanjena plata.

Iako je na sceni više od tri decenije, Vladislava je pre nekoliko godina u intervjuu priznala da se i dalje trese od straha pre nego što izađe pred publiku.

- Uvek se, pri izlasku na scenu, tresem od straha da bih se, potom, osećala moćno. I to je ta sprega između onoga što nosim u sebi i onoga što se na meni vidi. To je pozitivna trema, valjda. Posle toga dajem publici sve najbolje od sebe. I to mi je uzbudljivo - rekla je čuvena glumica.

Vladislava je majka dvojice sinova, Mihajla i Gavrila.

foto: ATA images

Igrala je u veoma zapaženim ostvarenjima, poput filmova "Variole vera" i "Ivan", ali u ostvarenju Juga Radivojevića "Igra u tami".

