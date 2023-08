USPELI SMO DA ZARDŽIMO ISTI TIM VEĆ 30 GODINA: Direktor SFF Jovan Marjanović o svojim favoritima iz programa i tajni uspeha

Dvadeset deveto izdanje Sarajevo film festivala otvara u petak veče dokumentarac "Poljubite budućnost" Nenada Čičin-Šaina, čiju produkciju potpisuju svetske zvezde Met Dejmon, Ben Aflek i Sara Entoni. I dok prvi gosti polako pristižu u Sarajevo, direktor festivala Jovan Marjanović za Kurir govori o programu i otkriva kojim se projekcijama najviše raduje.

foto: Damir Dervišagić

Da li je sve spremno za 29. SFF? Imate li u rukavu i neko iznenađenje kao i svake godine?

- Sve je spremno, a neka iznenađenja su uvek moguća.

SFF je, kažete, uvek bio korak ispred drugih. Šta je najteže prilikom organizacije jednog ovako velikog festivala?

- Najteže je održati dobar tim na okupu i zadržati posvećenost projektu kakav je SFF. Činjenica je da sezonski događaji retko kad mogu da zadrže isti tim dugo godina na okupu, ali to je nešto što nama uvek polazilo za rukom, i mislim da je to i vrlo značajan faktor uspeha festivala - taj jedan kontinuitet.

Čak se i ova izmena na čelu SFF od Mirsada Purivatre do mene dogodila kao izraz kontinuiteta. Verujemo da kroz takav rad prevazilazimo neke od najvećih teškoća u organizaciji događaja koji se dešavaju jednom godišnje.

foto: Damir Dervišagić

Kojoj premijeri se najviše radujete kao gledalac, a šta vas zanima da pogledate kao producent?

- Film koji će otvoriti festival "Poljubite budućnost" Nenada Čičin-Šaina ima poseban značaj u Sarajevu. Iako sam ga gledao već dva puta s različitom publikom, mislim da će otvaranje u Sarajevu po svemu biti posebno i zaista mu se od sveg srca radujem. Kao producent, mislim da filmovi u programima Open er, Kinoskop, Samer skrin donose čitav dijapazon različitih pristupa savremenom filmu, od autorski prepoznatljivih izraza Akija Kaurismakija, preko Vima Vendersa, do evropske verzije filmova o superherojima, kao što je "Kraljevstvo životinja" Tomasa Kailea, do vrlo zanimljivog korišćenja animacije kao u filmu "Snovi jednog robota" Pabla Bergera. Svakako će biti zanimljivo iz današnje perspektive pogledati i opus filmova Džesike Hauzner, u produkciji čijeg poslednjeg filma "Klub Zero" sam zajedno s Mirsadom Purivatrom i učestvovao.

foto: Promo

Da li vam je žao što neki film ili serija nisu mogli ove godine da budu prikazani?

- S jedne strane mi je jako drago, a s druge strane mi je žao što je serija Jasmile Žbanić "Znam kako dišeš" s Jasnom Đuričić uvrštena u program festivala u Veneciji, a inače je bila spremna za prikazivanje na Sarajevu. Zatim film "Maj decembar" Toda Hejnsa, koji nije spreman još za prikazivanje, ali možda mi je najviše žao zbog "The Zone of Interest" Džonatana Glejzera, čiji je datum prikazivanja pomeren za novembar.

foto: Zoran Kompar

Koliko se SFF promenio za ove tri decenije?

- Posebnim programom slavimo 30 godina od početka rada Prvog ratnog kina Apolo, koje je preteča SFF i njegovog prvog izdanja iz 1995. godine. Svakako je da kad na te početke u podrumu Akademije scenskih umetnosti, gde su se filmovi prikazivali u gradu pod opsadom, pogledamo iz današnje perspektive, promena je enormna. S druge strane, vrednosni ciljevi koji su uspostavljeni tada izneli su festival do ove tačke i verujem da je sva promena bila u skladu s vremenima, ali uvek bazirana na vrednostima zacrtanim još tada.

foto: Edvin Kalić

Kakvi su vaši planovi za narednu godinu kad se održava jubilarni 30. SFF?

- Planovi su ambiciozni. Nadam se da ćemo započeti izgradnju novog savremenog festivalskog centra u Sarajevu, koji će biti trajni legat Sarajevo film festivala.

Kurir.rs, Ljubomir Radanov

Bonus video:

02:36 Boris Isaković na Sarajevo film festivalu