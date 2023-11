"KOLEKCIONARI PRAVE VELIKI PROBLEM PODIZANJEM CENA NA AUKCIJAMA!" Bojić: Dobro je što je slika Paje Jovanovića vraćena u Srbiju

Sliku Paje Jovanovića „Odmor bašibozuka“ koja je kako je navedeno na sajtu aukcijske kuće "Sotebi" prodata po ceni od oko 350.000 evra, kupio je Muzej grada Beograda.

To znači da se ova poznata slika, jednog od naših najvećih slikara, vraća u Srbiju. Ipak treba podsetiti da nažalost nismo uvek bili u prilici da za neko umetničko delo damo najveću ponudu na svetskim aukcijama.

Dušica Bojić, dirtektorka Istorijskog muzeja Srbije, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je govorila o značaju o tome da se dela naših velikih umetnika vrate Srbiji.

- Ne možemo da kažemo da je portret "Odmor bašibozuka" vraćen u Srbiji jer je on i rađen za inostrano tržište. Paja Jovanović je imao samo 23 godine kada je naslikao ovu sliku i ona nije ila predviđena da ostane u Srbiji, već da ode u neku od kolekcija inostranih državljanja koje su u to vreme krajem 19. veka prosto voleli da u svojim kolekcijama imaju takva dela. Slika je savršena i nije velikog formata. Jako je dobro što je Muzej grada Beograda uspeo da dođe do te slike. Kao što znate Muzej grada Beograda je legat Paje Jovanovića - rekla je Bojić.

Potom se dotakla i nedavne aukcije na kojoj je Istorijski muzej Srbije uspeo da dođe u posed istorijski važnog pečata velikog župana Stefana Nemanje.

- Veliki je problem podizanje cena na aukcijama. Mi smo skoro imali skoro aukciju gde smo kupili pečat velikog župana Stefana Nemanje. To je bila neverovatna borba. Pečat je krenuo od 1.500 evra i mogao je da se kupi za te pare, da nisu kolekcionari i ljudi koji su zainteresovani pred aukcijskoj fazi podgli taj pečat na 8.500 evra. Onda smo mi kao muzej koji je izuzetno bio zainteresovan za pečat Stefana Nemanje - navela je Bojić i dodala:

- Mi smo uspeli u pred aukcijskoj fazi uspeli da skinemo lot i da se dogovorimo sa vlasnikom. Pisali smo tri pisma vlasniku nakon čega smo uspeli da se dogovorimo za cenu od 12.000 evra. Mi se zahvaljujemo gospodinu Moretiju koji je zaista izašao u susret da lot ne stavi na aukciju jer ne znam kako bi ga kupili. Moramo da se dogovorimo sa vlasnicima predmeta koji bi da kažemo pripadali Srbiji da ako je ikako moguće kontaktiraju muzeje, da po nekoj donekle pristojnoj ceni kupimo eksponate koji su pripadujući naši.

