SEĆAM SE SUSRETA ALI NE I FAJRONTA! Laušević napisao tekst o poznanstvu sa Tomom, ostaviće vas BEZ REČI: Nikad se nismo POZDRAVILI

Glumac Žarko Laušević ostavio je iza sebe pregršt uloga, po kojima će zauvek biti upamćen. Maestralnu rolu ostvario je u filmu "Bolje od bekstva", u kome se pojavljuje i legendarni boem Toma Zdravković.

U filmu "Bolje od bekstva" Žarko glumi Aleksu mladog i perspektivnog glumca koji zbog karijere gubi dodir sa realnošću, što kulminira saobraćajnom nesrećom koju izaziva, u kojoj jedna osoba gubi život, a on završava u zatvoru....

foto: Printscreen/YouTube

Mnogi kažu da su se stvarnost i gluma kod Žarka preplitali, da je Laušević živeo svoje uloge...

Laušević je napisao tekst o poznanstvu sa Tomom, koji vam prenosimo u celosti.

"Moje poznanstvo sa Tomom Zdravkovićem je bilo prilično površno. U stvari, samo sam dva puta imao sreću da ga sretnem i provedem malo vremena sa njim. Ali i danas mi je još uvek vrlo svež taj utisak da je Toma bio jedan od onih retkih ljudi za koje si, posle upoznavanja, mogao reći da ti je bio blizak celoga života i da je to formalno rukovanje prvom prilikom u stvari samo ponovni stisak ruke davnašnjeg prijatelja. I, sećam se samo susreta, ali ne i fajronta.

foto: Printscreen/YouTube

Drugi susret se dogodio na snimanju filma Miroslava Lekića "Bolje od bekstva". To je bilo samo nekoliko meseci pred Tomin odlazak. Bio je osmehnut, topao i ćutljiv. Ali, takav je bio i kad smo ga slušali. Uvek! I nostalgičan. To osećanje lako oživi i današnjim slušanjem njegovih pesama. I uvek se pri pomenu njegovog imena prisetim Arsenove maksime "Život je lijep, ali jako škodi zdravlju". Nisam siguran, ali mislim da je to kratko, nemo pojavljivanje u našem filmu jedan od poslednjih Tominih snimaka.

Scena izgleda tako što u svoj stan, posle neke tezge, dovodim veselo društvo. Behu tu Željka Bašić, Nada Topčagić i Toma. Kako se to dešava u nekim sitnim satima, moja žena Stamena (Claire Beckman) se protivi, odvodi me u drugu sobu i traži da ih ispratim. Posle kraće diskusije, vraćamo se i vidimo da su gosti već otišli.

foto: Printscreen YouTube

Slučaj je udesio da ga stvarno nisam video ni posle snimanja, pa se tako nismo nikad ni pozdravili. A posle je život ponovio taj prizor: još jednom je otišao, utihnuo zauvek, a scena je još uvek prazna. Ali, siguran sam da je pripao nekom anđeoskom horu."

Napisao je Žarko Laušević.

Podsećamo, glumac je preminuo juče, nakon što je izgubio bitku sa opakom bolešću. Par dana pre toga bio je u komi, a poslednji put se poklonio publici na premijeri filma "Heroji Halijarda" Radoša Bajića.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:44 Žarko Laušević posle premijere filma